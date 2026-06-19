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Google複製Nvidia策略 砸錢「綁樁」搶客戶 擴大TPU版圖

編譯季晶晶／綜合外電
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Google積極擴大TPU部署，並以融資協助客戶建置AI基礎設施，搶攻算力市場。...
Google積極擴大TPU部署，並以融資協助客戶建置AI基礎設施，搶攻算力市場。（路透）

Google正憑藉其雄厚財力，複製輝達Nvidia）成功的市場策略，積極推銷自家研發的張量處理器（TPU）。這套策略的核心不是只賣晶片，而是透過提供財務擔保，協助資料中心業者以較低成本取得融資，搭配上所謂的「循環融資」模式，讓部分投資最終回流成為晶片採購訂單，藉此牢牢抓住客戶。

位於紐約州、鄰近尼加拉瀑布的Lake Mariner AI資料中心園區，是Google此一策略的代表案例。

知情人士指出，Google為這項計畫提供了高達32億美元的財務擔保，協助開發商取得資金 ，而該園區則部署了大量的Google TPU，並將運算能力出租給AI新創公司Anthropic。這種結合財務支援、資料中心建設與晶片供應的模式，與輝達近年推動AI基礎設施擴張的策略如出一轍。

Google的布局不僅限於紐約州。除了Lake Mariner之外，該公司也為路易斯安那州一項約70億美元AI資料中心的計畫，以及德州另一項大型算力租賃案提供資金支持，試圖透過資本優勢搶占快速成長的AI算力市場。

為進一步擴大版圖，Google近期還與私募基金巨擘黑石集團（Blackstone）達成50億美元的合作協議，計畫成立全新的雲端服務公司。市場認為，此舉將直接挑戰CoreWeave和Nebius等以輝達技術為核心的雲端服務商。

目前輝達仍掌握超過九成AI晶片市場，但隨著Google結合晶片、雲端服務與融資能力積極搶客，AI晶片戰場已不只是產品性能之爭，更是資本實力與生態系規模的較量。

精華 FAQ

  • Google不只賣TPU，而是結合財務擔保、融資協助與資料中心建設，讓客戶更容易取得算力，並把部分投資轉化為晶片訂單，形成更牢固的合作關係。

  • 因為Google為該園區提供高達三十二億美元擔保，協助開發商融資，園區同時大量部署Google TPU，並將算力出租給Anthropic，完整呈現資本與晶片綁定模式。

  • 市場認為這項五十億美元合作將強化Google在雲端與AI算力市場的競爭力，並直接挑戰以輝達技術為核心的CoreWeave與Nebius等業者，擴大其生態系。

Google Nvidia 輝達

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