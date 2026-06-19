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貝佐斯想的和你不一樣 大膽預言：AI將釋放新工作機會

編譯黃淑玲／綜合報導
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貝佐斯在巴黎VivaTech會議表示，AI科技將會釋放新的工作機會。（美聯社）
貝佐斯在巴黎VivaTech會議表示，AI科技將會釋放新的工作機會。（美聯社）

大多數人擔心人工智慧（AI）將造成大量失業，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的預測跟大家相反。

他17日在巴黎參加VivaTech會議時，不同意AI會消滅大量工作那股愈來愈強的恐懼，他表示，AI科技將會釋放新的工作機會，對於能夠把想法實現的人力需求，將會增加。

貝佐斯說：「我知道許多人、包括很多聰慧人士，有著很深疑慮，認為AI將讓人類成為冗員。我完全不同意這種看法。我想，事實上，AI可能造成人力短缺。」

「我們有無盡的事物要發明，有限的不是我們的想像，而是我們真正能做到什麼。」貝佐斯的觀點是，AI可讓概念更容易具體化、降低過往受到限制的門檻，於是，需要有更多去實現這些想法的人，例如：蓋房子的人、企業家等等。

他對聽眾說，「我相信你們每個人都有一些構想，像是對某種新事業或是新產品、新裝置的想法。希望東西可被製造出來。這些想法停留在你的腦袋裡，沒有去別的地方，因為太難進行或是還不值得去做。」然而，以太空探險為例，AI具備先進的探索能力，未來或有可能規畫出讓重工業移出地球的可行方案。

對照身為全球第四富有的人、身價2500億美元的貝佐斯這樣的談話，路透╱易索普本月初發布的民調顯示，受訪的美國人當中，有近半數擔心AI會威脅到自己的工作，以及家庭收入。

全球多家企業，特別是科技公司，在砸鉅資投資AI後，便著手裁減數萬個工作職位，這些公司裁員時的主張，都是快速採用AI後，效率大為提升，不需要原先那麼多人力。

根據轉職顧問公司Challenger,Gray and Christmas的一份報告，單單在今年5月，總部在美國的雇主就宣布裁減了9萬7006個工作職位，其中40%的裁員與AI有關。而貝佐斯創辦的電商巨頭亞馬遜本身，從去年至今已裁減大約3萬個辦公室職位，部分原因亦是AI協助提升工作效率。

另外，蓋洛普2月對美國2.3萬名工作者進行的調查研究則是發現，科技工作者若不經常使用AI，被裁員的機會比同儕高三倍。在美國科技公司工作、至少每月會使用AI的人，預期被裁員的機率大約是6%，較不常用AI的工作者，被裁的機率是18%。

精華 FAQ

  • 他認為AI不會消滅大量工作，反而可能因為讓想法更容易落地，帶動新的工作機會與人力需求，甚至形成某種人力短缺。

  • 他指出，AI能降低把概念變成現實的門檻，讓更多原本難以執行的計畫成真，因此需要更多人去蓋房子、創業或實際製造產品。

  • 文章引用民調與裁員報告指出，近半數美國人擔心AI威脅工作收入，且多家企業因導入AI而裁員，顯示社會仍普遍不安。

貝佐斯 亞馬遜

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