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英特爾延攬前SK海力士CEO掌先進封裝 陳立武再出招強化代工布局

編譯季晶晶／即時報導
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英特爾執行長陳立武持續調整代工事業布局，延攬前SK海力士執行長李錫熙負責先進封裝...
英特爾執行長陳立武持續調整代工事業布局，延攬前SK海力士執行長李錫熙負責先進封裝與後段製造業務。（路透）

美國晶片大廠英特爾（Intel）周四宣布，任命半導體業資深老將、曾先後擔任過南韓SK On與SK海力士執行長的李錫熙，為晶圓代工事業執行副總裁，統籌先進封裝及後段製造相關業務，直接向執行長陳立武（Lip-Bu Tan）報告。

隨著AI晶片運算需求暴增，半導體產業愈來愈依賴將多顆晶片整合到單一封裝中，以提升效能並降低功耗。英特爾此次高層人事調整，反映公司正將先進封裝視為重振代工業務的重要布局。

李錫熙擁有多年半導體產業經驗，英特爾表示，他未來將負責先進封裝、系統整合、後段技術開發及後段製造等業務。英特爾現任的晶圓代工事業執行副總裁錢德拉賽卡蘭（Naga Chandrasekaran）將專注於前段製程研發與製造，加速18A、14A及後續製程技術量產進度。

英特爾近年錯失AI熱潮帶來的成長機會，正積極重振製造業務，在陳立武領軍下動作頻頻。4月才剛挖角前三星晶圓代工高層Shawn Han加入團隊，協助擴大代工客戶版圖。同月也爭取到特斯拉成為14A製程首家大型客戶。14A預計於2029年量產，被視為英特爾未來搶攻高階晶片代工市場的重要武器。

此外，川普總統周四稍早表示，蘋果已同意與英特爾合作，在美國設計及生產晶片，為英特爾代工業務再添利多。

精華 FAQ

  • 因AI晶片需求推升多晶片整合趨勢，先進封裝成為提升效能與降低功耗的關鍵。英特爾希望借重李錫熙的半導體經驗，強化後段製造與系統整合能力。

  • 他讓李錫熙統籌先進封裝、系統整合與後段製造，並讓錢德拉賽卡蘭專注前段製程研發與量產，目標是加速18A、14A等新製程推進。

  • 英特爾4月挖角前三星晶圓代工高層Shawn Han，協助擴大客戶版圖，同月也爭取特斯拉成為14A首家大型客戶，外界更傳蘋果將合作在美設計與生產晶片。

南韓 英特爾 陳立武

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