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美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

記者顏伶如／即時報導
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不少屋主對房地產稅單大漲感到憤怒，美國出現1970年代以來規模最大的房產稅(pr...
不少屋主對房地產稅單大漲感到憤怒，美國出現1970年代以來規模最大的房產稅(property tax)對抗運動。圖為蒙州畢格斯凱鎮的住宅。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)18日報導，來自土地、建築物的稅收是絕大多數地方政府的主要財政來源，但房地產價值從2020年以來比通貨膨脹成長快了27%，不少屋主對房地產稅單大漲感到憤怒。美國出現1970年代以來規模最大的房產稅(property tax)對抗運動，根據全國郡縣協會(National Association of Counties)統計，從2020年到2025年之間，全美已有34州通過房產稅改革，俄亥俄州、印地安納州、懷俄明州去年相繼通過降低房產稅法案。

共和黨籍德州州長艾伯特(Gregg Abbott)提議取消屋主必須繳納的學校房產稅(school property tax)，改用州政府財證盈餘填補資金缺口。

北達科他州、俄亥俄州都有民間團體開始推動連署，希望透過州憲修正案達成全面廢除房產稅的目標。

智庫機構「稅務基金會」(Tax Foundation)資深研究員瓦查克(Jared Walczak)指出：「我們正在經歷一場新的房產稅抗爭。」

CNN分析，這場房產稅對抗運動是由民粹主義右派主導，立場與傳統財政保守派截然不同，後者長期支持房產稅，因為房產稅與地方決策息息相關。抗爭行動也是左右兩派共同推動的更大範圍運動之一，旨在為老年人、依賴小費收入維生勞工、位於全國收入排行最低50%人口爭取減稅，緩解生活開銷不斷上漲的壓力。

佛羅里達州堪稱這波行動的震央，佛州選民今年11月將在州憲修正案公投決定是否讓大約六成佛州居民免繳房產稅。

佛州州政府不收個人所得稅，仰賴房產稅、銷售稅支撐公共服務。

位於奧蘭多郊外的奧維多(Oviedo)，十多年來一直爭取興建一座新的警察局，現有警局建築物已有36年歷史，窗戶破舊漏水，對於不斷擴大的員警團隊來說空間過於狹小。奧維多擬妥要價1800萬元的警局現代化方案，但由於房產稅占市府財政收入一半，奧維多市長斯萊德克(Megan Slade)指出，如果佛州免除房產稅的公投過關，市政府儲備金大約一年之內便將用罄，屆時警察局將面臨解散，警務工作移交塞米諾爾郡(Seminole County)。

全國郡縣協會估計，佛州房產稅公投如果通過，2027年全州各郡縣將損失36億稅收，2028年損失稅收約64億。

美國在1970年到1980年之間曾經出現抵抗房產稅的風潮。

加州選民因為通膨失控、房屋價值飆升而感到憤怒，1978年通過第13號提案(Proposition 13)，把全州房產稅年增幅度上限訂在2%以內。

耶魯大學房產與城市法學教授史雷契(David Schleicher)說，房產稅在美國有著悠久歷史，卻是很容易遭到妖魔化的稅款，「人們對房產稅感到生氣是因為，沒有從荷包裡感受到房屋增值的好處，卻突然要繳更多稅金」。

精華 FAQ

  • 主因是2020年以來房地產價值成長遠超通膨，屋主收到的稅單明顯暴增，感受不到資產增值好處卻先承擔更高稅負，因此引發跨州反彈與改革訴求。

  • 根據文中資料，2020到2025年間已有34州通過改革，俄亥俄、印地安納與懷俄明去年也降稅；北達科他與俄亥俄另有團體推動連署，盼以州憲修正案全面廢稅。

  • 佛州多數地方財政高度依賴房產稅，若公投過關，郡縣恐在2027年起大幅減收，城市像奧維多將難以維持警局等服務，甚至可能移交給郡政府接管。

懷俄明州 德州 俄亥俄州

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