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iPhone 9月漲定了？外媒推算18 Pro入門款1399美元

編譯周辰陽／即時報導
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一名民眾在台北一家蘋果專賣店展示新款iPhone 17系列手機，攝於2025年9...
一名民眾在台北一家蘋果專賣店展示新款iPhone 17系列手機，攝於2025年9月19日。（路透）

全球記憶體晶片短缺正逐漸衝擊iPhone。蘋果執行長庫克接受華爾街日報訪問時坦言，面對持續攀升的晶片價格，蘋果也無法置身事外。被問及哪些產品將漲價，以及何時調漲時，他表示：「我們仍在評估當中。」

新一代iPhone及其他裝置預計將於9月亮相，屆時是否調漲售價可望更加明朗。在此之前，華爾街日報以備受期待但尚未發表的iPhone 18 Pro為例，根據當前記憶體與儲存晶片價格漲幅，以及研究機構TechInsights的預測推算，入門款可能漲價200美元以上。

AI熱潮帶動DRAM與NAND Flash等記憶體晶片需求激增，資料中心願意付更高價格搶購，也促使供應商將產能轉向企業級產品，進一步擠壓消費電子產品供應。TechInsights記憶體市場主管霍華德估計，相關元件價格今年秋季將較去年增加至約4倍。其中，iPhone使用的12GB DRAM成本可能從39美元升至145美元，256GB NAND Flash儲存晶片成本則可能從13美元漲至51美元。

TechInsights無線元件研究主管林韋恩（Wayne Lam）估計，除DRAM與儲存晶片外，iPhone 17 Pro其他零組件及製造成本約為530美元。若將記憶體與儲存成本納入計算，iPhone 17 Pro入門款總成本約為582美元，而iPhone 18 Pro入門款成本則可能增至726美元，增幅約25%。

雖然蘋果並未公布個別產品的毛利率，但TechInsights研究顯示，售價1099美元的iPhone 17 Pro毛利率約為47%。若希望iPhone 18 Pro維持相同毛利率，依照推估成本計算，售價將需提高至1371美元。不過，考量蘋果通常採用整數化定價策略，入門款價格更可能訂在1299美元，毛利率約為44%。

供應鏈分析師郭明錤指出，上述計算尚未納入新相機系統可能帶來的額外成本，其鏡頭模組成本可能較前代增加約50%。若一併計入，按照相同推算方式，iPhone 18 Pro入門價格可能達1399美元，甚至更高。

精華 FAQ

  • 主因是全球DRAM與NAND Flash供應吃緊，AI資料中心搶購推高價格，蘋果也承受成本壓力，因此新一代iPhone售價可能上調。

  • 推估增幅主要來自12GB DRAM與256GB NAND Flash成本飆升，從原本合計約52美元升至196美元，讓入門款總成本顯著提高。

  • 依TechInsights估算，若維持iPhone 17 Pro約47%毛利率，18 Pro售價約需1371美元；若採整數定價，可能落在1299或1399美元。

庫克 iPhone

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