華許Fed首秀震撼美國債市 5大訊號看市場如何解讀轉向升息

高盛副董事長、前達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Rob Kaplan）說，若通膨到9月仍未降溫，Fed就應考慮升息。（路透）

聯準會 （Fed）主席華許 首次主持政策會議，雖維持利率不變，卻因堅定對抗通膨的立場震撼市場。短期美國公債殖利率 大幅跳升，交易者也迅速提高升息押注。

1. 升息已從尾端風險變成市場主流預期

Fed最新利率預測顯示，18位提交預測的官員中，有9人預料今年至少升息1碼，其中6人預料至少升息2碼；另有9人預料利率不變或下降。

摩根大通資產管理固定收益全球主管米歇爾（Bob Michele）說：「半數官員預料今年升息，這等於朝市場鳴砲示警。我認為Fed正在為升息做準備。」

市場隨即重新定價。美國2年期公債殖利率一度大漲17個基點，貨幣市場認為最快9月升息，並完全反映10月前升息1碼。

滙豐美國利率分析師納魯拉（Dhiraj Narula）說，Fed聲明和點狀圖「比市場預期更鷹派」，也是短期利率立即跳升的主因。

2. 華許把個人信譽押在「恢復物價穩定」

華許在記者會上一再強調，Fed不會容忍通膨長期高於2%目標，並宣示「委員會將恢復物價穩定」。

有「債券天王」之稱的雙線資本公司創辦人岡雷克接受CNBC訪問時說：「他已明白告訴市場，自己打算實現物價穩定。這代表貨幣政策不會像今年第1季許多人預期的那麼寬鬆。今天的華許，完全不像一個準備大幅降息的主席。」

岡拉克認為，華許已把個人成敗押在恢復物價穩定上，因此不太可能採取過度寬鬆的政策。他說：「如果他最後無法交出足以稱為物價穩定的成果，今天這番話等於已經宣告自己失敗。」

3. 市場重新相信Fed會維護獨立性

華許由一再要求降息的川普提名，市場原本擔心他可能屈服於白宮壓力。不過，華許首次記者會釋出的訊息，反而強化市場對央行獨立性的信心。

BMO資本市場美國利率策略主管林根（Ian Lyngen）說：「至少市場重新相信Fed有能力，也有決心對抗通膨。這對央行獨立性來說，是好的一天。」

花旗財富投資長摩爾（Kate Moore）也說：「決策官員傳達得非常清楚，短期內利率走向不是向下。」

市場反應也呈現這項信心。短債遭到拋售，但30年期公債反而上漲、殖利率下降，顯示投資人認為Fed升息雖會壓抑短期經濟成長，長期仍有助控制通膨。

岡拉克說：「現在有了一位新警長，我更有理由持有長期美國公債。」

4. 華許兼顧兩個主子 仍刻意保留政策彈性

儘管市場把記者會解讀為鷹派，華許並未承諾升息，也拒絕提交個人利率預測。他長期批評前瞻指引，這次也主張市場應根據經濟數據自行定價，而不是揣測Fed官員想法。

Ocean Park Asset Management投資長聖奧賓（James St. Aubin）說，華許試圖同時向市場保證不會犧牲Fed公信力，又避免直接激怒川普。

聖奧賓說：「他其實是在安撫兩個主子，小心拿捏分寸。」

他認為，華許並未把自己逼進死角，既能維持抗通膨立場，也保留日後視資料調整政策的空間。

5. 9月可能升息，但點狀圖仍不能照單全收

高盛副董事長、前達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Rob Kaplan）說，若通膨到9月仍未降溫，Fed就應考慮升息。

卡普蘭說：「若通膨數據到9月仍沒有降溫，從風險平衡來看，9月或秋季採取行動會更明智。」

他也提醒，Fed調整利率通常不會只有一次。卡普蘭說：「若9月開始升息，就必須準備後續還可能再升1至2次。」

不過，卡普蘭也提醒，不宜過度解讀這次點狀圖，因為預測可能尚未充分反映美伊協議和航運恢復。等到9月公布新一輪預測時，情勢可能已大不相同。

卡普蘭說：「若我仍在位，會建議大家審慎解讀這份點狀圖，因為最近才出現重大變化，必須留時間在經濟體系中逐步發酵。」

整體來看，市場對華許首秀的主要解讀是：Fed已從停止降息，進一步轉向準備升息；華許則把恢復物價穩定列為首要任務，同時保留不預先承諾政策路徑的彈性。這也是為何短債殖利率大漲、美元走強，但長債反而獲得支撐。

最新點狀圖和3月點狀圖比較。目前基準利率目標區間維持在3.5%至3.75%。（圖：ChatGPT協作）