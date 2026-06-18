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微軟「AI員工」Copilot Cowork報到 可執行複雜、跨工具協作任務

記者蘇嘉維／綜合報導
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微軟宣布「AI員工」正式報到，17日於全球推出Copilot Cowork，並獲全球逾半數的「財富」500強（Fortune 500）企業使用。法人看好，微軟推出AI員工後，有望帶動AI算力需求增加，不僅帶旺鴻海、廣達及緯穎等代工廠，也將為PC品牌注入一股全新成長動能。 

微軟指出，Copilot Cowork能夠執行複雜、長時間運行且需跨工具協作的任務。使用者只需定義工作內容Copilot  Cowork即可端到端完成整個流程，並交付完成的結果，不僅是提供草稿或建議。

其中，Copilot Cowork最大特點使用雲端託管（Cloud hosting）讓檔案不會儲存於本機裝置，不僅安全性受到嚴格控管，且即便使用者筆電關機，任務仍可持續執行。內建的Work IQ 支援將所有任務與企業既有的系統連結，確保所有工作精準反映真實的脈絡，另外多模型設計可依照任務需求使用最合適的模型，並將隨著更多模型推出持續擴展能力。

Copilot Cowork目前已經整合Anthropic旗下的Opus 4.8與Sonnet 4.6等AI模型，並支援OpenAI的GPT 5.5。不僅如此，微軟預計在未來數周內發布的最新模型 Cowork 1，主打透過後訓練（post-train）優化，以相對更低的成本完成任務。使用Copilot時，使用者不會被綁定單一模型，可以根據需求選擇最具效益的模型或前瞻模型。

據了解，Copilot Cowork是微軟大規模進軍代理式AI（Agentic AI）市場的重要一步，不同於先前AI模型的一問一答方式，Copilot Cowork可獨立執行工作專案，即便電腦關機，也可以雲端運算方式持續推進工作，同時微軟Windows作業系統在稱霸PC市場情況下，代表Copilot Cowork將可望快速拓及全球PC，推動代理式AI應用快速發展。

微軟在推出Copilot Cowork同時也象徵AI算力需求進一步成長，當前切入微軟AI伺服器供應鏈的鴻海、廣達及緯穎等ODM廠後續接單有機會暢旺。

法人指出，廣達在微軟供應鏈不僅成功拿下GB300系列的NVL 72伺服器大單，後續Vera Rubin伺服器也將在下半年開始量產出貨，為廣達下半年營運增添成長動能。

不僅如此，微軟推出Copilot Cowork產品後，有望為PC市場帶來代理式AI新浪潮，推動PC換機需求，讓今年相對平淡的PC市場營運添新柴火，華碩、宏碁、微星及技嘉等PC品牌廠同樣受惠。

精華 FAQ

  • Copilot Cowork不只是回覆問題或產生草稿，而是能依照使用者設定，獨立完成端到端工作流程，並在雲端持續執行，適合長時間且需跨工具協作的任務。

  • 因為它能像AI員工般獨立推進專案，即使電腦關機也不中斷，代表微軟從對話式AI走向可執行工作的代理式AI，並可快速擴散到Windows生態系。

  • 市場預期AI算力需求增加，將帶動鴻海、廣達、緯穎等AI伺服器ODM接單；同時華碩、宏碁、微星與技嘉等PC品牌，也可能受惠於換機需求升溫。

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