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美5月零售銷售揚升0.9% 優於預期

編譯陳律安／綜合報導
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美國5月零售銷售月增0.9%，超越市場預期，但未來成長動能恐趨緩，因較大額退稅對...
美國5月零售銷售月增0.9%，超越市場預期，但未來成長動能恐趨緩，因較大額退稅對抗高物價的支撐效果，預料將逐步消退。(路透)

美國5月零售銷售表現優於市場預期，但未來成長動能恐趨緩，因較大額退稅對抗高物價的支撐效果，預料將逐步消退。

美國商務部人口普查局17日公布，5月零售銷售月增0.9%，銷售額達7637億美元，增幅遠高於市場預期的0.5%。而4月增速則從0.5%下修至0.4%。

上月零售銷售增加，部分反映油價上漲，推升民眾在加油站消費的金額。在美伊戰爭下，美國汽油價格衝上四年新高，不過，之後油價已滑落，全美平均零售汽油價格本周首度降至每加侖4美元以下，為4月來首見。

美國與伊朗已宣布將簽署停戰協議，並重啟荷莫茲海峽，油價預料將繼續下探。

另外，退稅加上股市漲勢，也成為美國的消費支柱。

美國的報稅季已落幕，而大部分的退稅金額已消耗殆盡，PNC金融公司的經濟學家在分析內部數據後表示，「家庭花費退稅金額的速度，比往年更快，主要差異在於汽油花費支出提高」。

學者也說，對於退稅金額在後25%的家庭而言，這樣的情況特別明顯，他們今年已經花掉逾60%的退稅金額，而去年同期不過才43%。

扣除汽車、汽油、建材、餐飲服務的零售銷售，在5月則增加0.7%，4月的增速則維持在0.5%不變。

美銀美國經濟學家米緒拉表示，美國民眾的消費相當廣泛，千真萬確，消費者似乎已經熬過能源危機最糟的階段，且幾乎毫髮無傷。

不過，這份零售銷售數據可能不會影響聯準會（Fed）的利率決策。

Fed預定在台灣18日凌晨2時公布利率決策，市場認定在新任主席華許主持的首場決策會中，多數官員將支持按兵不動。

另據路透報導，多數大型券商目前預計Fed到年底前都將維持利率不變，與年初預期將降息兩次的看法截然不同。

目前Fed官員面臨通膨升溫風險及就業市場展現韌性的局面。

芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，交易員預計聯準會12月升息1碼的機率約為42%，在美伊和平協議達成後，升息預期有所下調。

精華 FAQ

  • 5月零售銷售月增0.9%，高於預期的0.5%，主要受油價上漲帶動加油站消費增加，加上退稅與股市上漲支撐家庭支出，顯示需求仍具韌性。

  • 退稅曾明顯支撐美國消費，但多數家庭的退稅金額已大致花完，且低收入家庭花得更快，部分資金轉向汽油等必需支出，未來拉動效果恐逐步減弱。

  • 報導指出影響有限，市場普遍認為聯準會將維持利率不變；雖然消費數據強勁，但通膨升溫風險與就業韌性仍是決策重點，年底前利率預期也已轉變。

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