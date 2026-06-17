華許新官上任三把火 聯準會決策五要點一次看
美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三一如市場預期按兵不動，以下為決策結果與Fed新任主席華許記者會的重點摘要：
1. 從聲明到記者會，一切都精簡了
決策官員一致表決維持利率不變，把基準利率目標區間維持在3.5%至3.75%，但已有多項強烈訊號顯示政策可能即將調整，包括會後聲明大幅縮短，記者會時間也更精簡。
2. 「點狀圖」顯示半數官員預料今年升息一次
華許說，他未提交利率預測「點狀圖」，但其餘18位官員對利率後續走向看法明顯分歧。其中9人預料今年至少升息一次，另外一半則預料利率維持不變或下降。
Fed發布聲明及華許舉行記者會後，標普500指數下跌1.2%，收盤接近盤中低點；那斯達克綜合指數下跌1.3%，美國公債殖利率跳升。
3. 聲明仍強調將致力恢復物價穩定
Fed官員預測，2026年底核心通膨率中位數為3.3%，高於3月預測的2.7%；經濟成長率預測中位數為2.2%，低於先前的2.4%。聲明說「通膨相對於委員會2%的目標仍然偏高，部分反映供應衝擊推升能源等特定產業價格。委員會將致力恢復物價穩定」。
4. 成立專案小組今年內提出各方面改進建議
華許宣布成立專案小組，將就幾個領域加以研究，並在今年底前提出改進建議，包括溝通方式、資產負債表、資料來源運用、生產力和就業，以及Fed的通膨政策架構。
5. FOMC「內部良性激辯」
華許形容官員們對政策有一場「內部良性激辯」（good family fight），並透露他和同僚唇槍舌戰了一番。會後聲明重申對 Fed 2% 通膨目標的承諾，華許也在記者會上特別強調這一點。
FOMC一致決議按兵不動，將基準利率目標區間維持在3.5%至3.75%。會後聲明與記者會都顯示，當前政策先觀察後續通膨與經濟數據變化。 華許未提交個人點狀圖，其餘18位官員意見明顯分歧，其中9人預料今年至少升息一次，另有一半官員認為利率可能維持不變甚至下降。 他宣布成立專案小組，年底前提出改善建議，重點涵蓋溝通方式、資產負債表、資料來源運用、生產力與就業，以及Fed的通膨政策架構。
精華 FAQ
FOMC一致決議按兵不動，將基準利率目標區間維持在3.5%至3.75%。會後聲明與記者會都顯示，當前政策先觀察後續通膨與經濟數據變化。
華許未提交個人點狀圖，其餘18位官員意見明顯分歧，其中9人預料今年至少升息一次，另有一半官員認為利率可能維持不變甚至下降。
他宣布成立專案小組，年底前提出改善建議，重點涵蓋溝通方式、資產負債表、資料來源運用、生產力與就業，以及Fed的通膨政策架構。
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