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美國AI股泡沫蠢蠢欲爆？施羅德CIO：亞洲、公司債市的集中風險更大

編譯湯淑君／綜合外電
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英國資產管理公司施羅德投資長投資長柯克蘭認為，人工智慧（AI）科技集團和超大規模...
英國資產管理公司施羅德投資長投資長柯克蘭認為，人工智慧（AI）科技集團和超大規模雲端業者大舉發行股票籌資，還不至於導致「泡沫情況」。（路透）

英國資產管理公司施羅德（Schroders）投資長認為，人工智慧（AI）科技集團和超大規模雲端業者（hyperscaler）大舉發行股票籌資，還不至於導致「泡沫情況」。

施羅德投資長柯克蘭（Joanna Kyrklund）表示，她看好目前股價高漲的AI相關公司，認為現金流和盈餘有進一步成長可期。她說：「我看好這些股票，因為我認為經濟衰退的風險低，而債券殖利率目前仍受抑制。」

今年由AI和科技公司領軍的首次公開發行股票（IPO）盛況空前，柯克蘭認為，若是這股IPO熱潮導致流動性發生任何轉變，也應該不會驚擾市場，儘管她承認某些類股確實有熱得冒泡的跡象。

投資人對某些個股或類股懷抱不理性憧憬、股票估值遠高於平均值，以及債務槓桿率偏高，向來是過往市場泡沫的主要徵兆。最近SpaceX股票一上市，市值就衝破2兆美元大關，更加深泡沫疑慮。

被問到投資人因此拋售大型科技股、改買這些新上市股的風險時，柯克蘭說：「我們較不擔心（投資組合持股脫售），因為散戶投資人有更多錢可拿來投資。我們將聚焦於上市公司的基本面。我們有時間，而耐心可能是一種美德。」

施羅德剛公布的全球投資人年度調查顯示，合計管理逾72兆美元資產的逾千名專業投資人強調，未來一年，分散地理風險和保有資本，對他們的投資組合至關重要。

柯克蘭指出，投資人之所以希望分散投資風險，主要是受指數集中化驅動，而不是看壞美國資產展望。她說：「兩年前，或許在美國（有這種集中風險），「但現在變成在亞洲和公司債市場」。

精華 FAQ

  • 她認為這波由AI科技集團與超大規模雲端業者帶動的發行與籌資，雖然活絡市場，但還不到足以引發全面泡沫的程度，整體仍可由基本面支撐。

  • 柯克蘭表示，她看好AI相關公司，是因為認為經濟衰退風險偏低，加上債券殖利率仍受抑制，企業現金流與盈餘未來仍有進一步成長空間。

  • 施羅德的調查顯示，投資人雖重視分散風險，但焦點已不再只在美國；柯克蘭指出，現階段更大的集中風險其實出現在亞洲市場與公司債市場。

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