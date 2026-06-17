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南韓散戶在SpaceX掛牌首日買超規模 為美散戶五倍

編譯吳孟真／綜合外電
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南韓散戶在SpaceX掛牌首日，搶購逾1兆韓元該公司股票，是近年最大筆海外股票買...
南韓散戶在SpaceX掛牌首日，搶購逾1兆韓元該公司股票，是近年最大筆海外股票買盤之一，凸顯南韓散戶對SpaceX的信心。（路透）

韓國先鋒報報導，南韓散戶在SpaceX掛牌首日，搶購逾1兆韓元（6.61億美元）該公司股票，是近年南韓散戶投資人最大筆海外股票買盤之一，凸顯當地投資人對SpaceX的強烈興趣。

金融業消息人士17日表示，南韓散戶投資人在SpaceX股票6月12日上市首日，透過未來資產證券、韓國投資證券等11家券商，淨買進1.2兆韓元的SpaceX股票。

SpaceX 12日以每股150美元開出，終場收在161.11美元，較135美元的發行價大漲19.3%。若按收盤價格估算，南韓散戶當日累計買進約500萬股SpaceX股票，遠勝美國散戶需求。據Vanda Research資料，美國散戶投資人當日淨買進1.17億至1.18億美元SpaceX股票。儘管許多美國投資人直接獲配IPO股票，南韓散戶在次級市場買進的SpaceX股票，規模仍為美國散戶的五倍以上。

這波搶購潮也遠超其他海外證券需求。SpaceX上市首日，南韓投資人買超金額次高的資產，是ProShares三倍做多QQQ ETF（TQQQ），淨買進金額僅2,490萬美元。

報導指出，美股個股在單一交易日吸引南韓散戶淨買超逾1兆韓元並不常見，這波買盤規模，凸顯SpaceX已迅速成為南韓散戶投資人的核心持股。

精華 FAQ

  • 金融業消息人士指出，南韓散戶透過11家券商，於SpaceX上市首日淨買進約1.2兆韓元股票，按收盤價估算約合500萬股，金額創近年海外個股買盤新高。

  • 依Vanda Research資料，美國散戶當日淨買進約1.17億至1.18億美元；而南韓散戶在次級市場買入規模更大，約為美國散戶的五倍以上，顯示需求明顯更強。

  • SpaceX首日上市即吸引南韓資金大量湧入，買超金額遠高於其他海外證券；次高的TQQQ淨買進僅2,490萬美元，反映SpaceX已成南韓散戶核心持股。

美股 SpaceX 南韓

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