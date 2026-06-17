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英特爾18A-P進風險試產 朝蘋果訂單邁進 還想趁台積封裝吃緊搶市

編譯季晶晶/綜合外電
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英特爾宣布最先進製程18A-P進入風險試產階段。（歐新社）
英特爾宣布最先進製程18A-P進入風險試產階段。（歐新社）

英特爾（Intel）最先進製程18A-P已進入「風險試產」（risk production）階段，使該公司朝向爭取蘋果等大型客戶代工訂單再邁進一步。分析師認為，18A-P的良率表現將是能否吸引大型代工客戶的關鍵指標。

英特爾周二在夏威夷舉行的VLSI Symposium會議上公布這項進展。18A-P是18A家族的強化版本，可提升9%效能或降低18%功耗，耐熱能力也提高至少20%。

18A被視為英特爾翻身計畫的關鍵技術。該公司今年1月已將18A導入PC晶片，但至今尚未拿下大型外部客戶。分析師認為，性能更佳的18A-P更有機會吸引客戶採用。

英特爾執行長陳立武5月曾表示，預期2026年下半年可獲得多家晶圓代工客戶承諾下單。市場先前傳出英特爾已與蘋果達成初步代工協議，帶動股價一度大漲。不過分析師認為，蘋果較可能等待18A-P成熟後才採用該製程。

Counterpoint Research分析師Neil Shah指出，良率是成敗關鍵。如果英特爾能在第一個月達到90%以上良率，將有機會吸引更多客戶。

英特爾面臨的挑戰在於，蘋果、Google與亞馬遜等科技巨擘的自研晶片多採用安謀（Arm）架構，而英特爾過去主要生產x86架構晶片。Shah表示，在安謀晶片製造經驗方面，台積電（2330）已建立明顯領先優勢。

分析師認為，相較於晶圓代工業務，英特爾更有機會率先在先進封裝領域爭取到大型客戶。其EMIB封裝技術被視為可與台積電CoWoS競爭，而台積電封裝產能持續吃緊，也為英特爾帶來切入機會。

精華 FAQ

  • 英特爾在VLSI Symposium宣布，18A-P已進入風險試產階段，代表製程正往量產前測試推進，也讓外界更關注其爭取大型代工客戶的能力。

  • 18A-P是18A家族的強化版，可帶來約9%效能提升，或在同等條件下降低18%功耗，同時耐熱能力至少提高20%，有助吸引高階晶片客戶。

  • 分析師認為良率是能否吸引客戶的核心，若首月就能達到90%以上良率，較有機會爭取訂單；此外，英特爾也可能先在先進封裝領域突破。

夏威夷 英特爾

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