我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

住養老院20年 86歲退休師「練習變老」：一類人最不適合來住

Amkor和台積電簽署10年合作協議 將落實晶片完全 Made in USA

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台積電示意圖。(路透)
台積電示意圖。(路透)

艾克爾國際科技（Amkor Technology）宣布和台積電（2330）簽署一項為期10年的合作協議，將加速美國半導體供應鏈的建設。

Amkor 周二盤中一度大漲6.7%，終場上漲1.3%，今年來股價已漲逾一倍。

Amkor 表示，這項和台積電簽署的協議建立合作架構，由台積電向Amkor 採購封裝和測試服務。台積電替輝達超微和蘋果等科技巨人製造晶片，Amkor 則負責測試和封裝。

這項合作正值記憶體晶片供應短缺之際。人工智慧（AI）基礎設施快速擴建，帶動需求大增，供應吃緊也推高價格，也拉抬了記憶晶片製造商和相關產業鏈公司的獲利。此外，川普政府去年鎖定晶片製造商，目標是大幅降低美國對海外製造半導體的依賴。

Amkor執行長恩格爾（Kevin Engel）表示，和台積電合作後，客戶可在亞利桑那州取得完整的美國本土供應鏈，從先進矽晶圓製造，一路到完成測試和封裝的元件。

彭博分析師指出，Amkor和台積電的封裝協議將加深雙方在iPhone和輝達中央處理器（CPU）方面的合作，也可降低Amkor擴建亞利桑那州廠區所承擔的風險。這項擴建計畫約需投入50億美元資本支出，並可能造成至少20億美元自由現金流為負。

彭博分析師認為，台積電用於AI晶片的CoWoS先進封裝，未來幾年產能預料仍會吃緊，最終可能也得委託Amkor等主要封裝業者。英特爾EMIB-T封裝近來需求也增加，Amkor可能從2027年下半年至2028年開始取得外包訂單。

彭博分析師也認為，Amkor短期內恐怕無法從擴大和台積電合作中獲得太多利益，但隨著亞利桑那州兩座廠房全面擴大產能，可望掌握更多商機。

精華 FAQ

  • 雙方簽署為期十年的合作協議，由台積電向Amkor採購封裝與測試服務，藉此強化美國本土半導體供應鏈，並提升晶片製造後段在地化程度。

  • Amkor執行長表示，客戶未來可在亞利桑那州取得從先進矽晶圓製造，到測試、封裝完成的完整美國供應鏈，降低對海外半導體製程的依賴。

  • 分析師認為短期內Amkor不會立即受惠太多，但可降低亞利桑那擴廠風險，未來隨兩座廠房產能提升，且台積電先進封裝外包需求增加後，商機將更明顯。

台積電 超微 輝達

上一則

貝瑞看衰SpaceX驚人市值 但為何他選擇觀望沒放空？

下一則

DeepSeek完成首輪融資 估值在中國AI新創企業中最高

延伸閱讀

台積電被告侵權 美議員致函「要求嚴格執法」

台積電被告侵權 美議員致函「要求嚴格執法」
台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本 但不會暴漲4、5倍

台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本 但不會暴漲4、5倍
英特爾股價大漲逾9% 分析師看好晶圓代工事業前景

英特爾股價大漲逾9% 分析師看好晶圓代工事業前景
台灣沒台積電什麼都不剩？ 韓媒：完整供應鏈形成超強生態系

台灣沒台積電什麼都不剩？ 韓媒：完整供應鏈形成超強生態系

熱門新聞

中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
亞銀表示，亞洲正面臨能源危機最壞情境，已有15國申請緊急融資，更多國家可能跟進。（美聯社）

亞銀示警：能源危機最壞情況成真 亞洲15國求援 更多國家排隊中

2026-06-12 02:00
美銀建議美股投資人獲利了結。(路透)

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

2026-06-08 21:36
富爸爸作者清崎表示，黃金有望漲至每英兩3.5萬美元。圖擷取自X @FT__Trading

黃金反攻號角響起…富爸爸作者：2035年上看3.5萬美元

2026-06-15 10:49
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

2026-06-12 18:33
美國5月CPI數據出爐。(歐新社)

3年來首見 美CPI年增率破4% 美股期指跌

2026-06-10 08:48

超人氣

更多 >
世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？

身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？
不買SpaceX股票 如何透過指數基金來投資

不買SpaceX股票 如何透過指數基金來投資