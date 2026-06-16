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貝瑞看衰SpaceX驚人市值 但為何他選擇觀望沒放空？

編譯季晶晶/綜合外電
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知名投資人貝瑞質疑SpaceX的高估值。(美聯社)
知名投資人貝瑞質疑SpaceX的高估值。(美聯社)

電影《大賣空》原型人物、因精準預測美國房市崩盤而聲名大噪的投資人貝瑞（Michael Burry），近日公開質疑SpaceX近3兆美元的驚人市值，但他表示目前未建立任何放空部位，原因是看跌選擇權（put option）價格過於昂貴。

貝瑞周二在Substack發文說，他研究過多種押注SpaceX股價下跌的交易策略，包括2026年至2028年到期的看跌選擇權，但最終全部放棄。他指出，在SpaceX股價約212美元時，一份履約價100美元、2028年底到期的看跌選擇權價格約25美元；2027年中到期的同類合約約13美元；2026年底到期的合約則約6.75美元。貝瑞坦言，曾對後者感到心動，但最後仍決定不進場。

儘管如此，他對SpaceX估值的質疑絲毫未減。貝瑞形容，SpaceX本質上不過是一家規模有限太空公司、利基型電信商、問題纏身的社群媒體公司，以及縮小版的AI基礎設施業者CoreWeave，年營收合計不到200億美元，目前市值卻已超越波克夏（Berkshire Hathaway），甚至高於許多產業與國家的整體市值。他認為是市場對AI與成長題材的狂熱，推動部分科技股估值不斷攀升。

精華 FAQ

  • 他認為SpaceX本質上只是太空、電信、社群媒體與AI基建的組合，年營收不到200億美元，卻有近三兆美元市值，明顯脫離基本面。

  • 他研究過2026到2028年到期的看跌選擇權，但發現履約價100美元的權利金太高，例如2028年底到期約25美元，因此最終決定先觀望。

  • 他認為市場對AI與成長題材過度狂熱，正在推升部分科技股估值持續上行，甚至讓SpaceX這類公司市值超越大型企業與多國經濟體。

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