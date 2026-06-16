我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是推車把手 超市這處是容易忽略的細菌熱點

SpaceX超車亞馬遜、直逼微軟 躍居全球第五大上市公司

Space X買AI編程新創 鞏固商用市場地位

編譯陳苓／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

馬斯克SpaceX 16日宣布，同意以600億美元收購AI編程新創公司Cursor，以便在程式撰寫工具方面追趕對手，強化SpaceX在企業AI市場的地位。

據公司申報文件，Cursor投資人將有權利，據公司的600億美元估值取得SpaceX股票，這樁併購案預計在今年第3季完成。SpaceX 4月已宣布，取得在今年稍晚買下Cursor的權利，但因自家的股票首次公開發行（IPO），而延後至今。

SpaceX 12日掛牌後，股價連日飆漲，顯示投資人尋求參與該公司的成長前景，需求持續暢旺。

除了OpenAI與Anthropic，Cursor也靠AI讓程式撰寫自動化，吸引了大批程式設計師使用。Cursor的AI助理在2023年推出，用來協助工程師提高編寫程式與除錯效率，2024年用戶為4萬多人，2025年底驟升至數百萬人。

這讓該公司成了歷來成長最快的新創之一，也是「vibe coding」（氛圍編碼）的要角。Vibe coding是指無須了解程式語言，以對話告訴AI想要什麼，請AI代勞寫程式。據Cursor分享給路透的資料，該公司的企業對企業年化營收約為26億美元，銷售激增。

對SpaceX而言，這宗交易可讓旗下的xAI，在AI編程市場取得更重要地位，馬斯克本人曾說，xAI在這方面落後對手，先前延攬了Cursor工程師，以追趕OpenAI與Anthropic。而對Cursor來說，發展AI極為燒錢，該公司難以靠自己取得相關晶片，併購案能給該公司更多算力來發展AI模型。

目前還不清楚，併購Cursor是否會影響SpaceX的資料中心出租合約。該公司近來與Anthropic與Google簽約，每年合計要出租價值約260億美元的雲端算力。

Cursor執行長楚艾爾近期受訪表示，公司雇有700名員工，服務對象涵蓋財星前500大企業的六成業者，媲美全球許多上市的軟體巨擘。

精華 FAQ

  • SpaceX希望透過收購Cursor，補強程式撰寫與除錯工具能力，追趕OpenAI與Anthropic等對手，同時提升旗下xAI在企業AI市場的競爭地位。

  • Cursor的AI助理2023年推出後迅速走紅，用戶數從2024年的4萬多人暴增至2025年底的數百萬人，企業年化營收也約達26億美元。

  • 對SpaceX而言，可強化其AI編程布局並補足技術落差；對Cursor而言，則能取得更多算力與資源，減輕自行取得晶片與訓練模型的成本壓力。

馬斯克 SpaceX

上一則

全球伺服器廠營收 Q1增加30%

下一則

國際油價Q4 下探75美元

延伸閱讀

SpaceX史上最大IPO報捷 5重點看AI上市潮下一步

SpaceX史上最大IPO報捷 5重點看AI上市潮下一步
SpaceX超車亞馬遜、直逼微軟 躍居全球第五大上市公司

SpaceX超車亞馬遜、直逼微軟 躍居全球第五大上市公司

SpaceX估值1.77兆元太誇張？馬斯克畫大餅紀錄再被翻出

SpaceX估值1.77兆元太誇張？馬斯克畫大餅紀錄再被翻出
SpaceX掛牌首日狂飆19% 市值躍居全球第六、穩定AI主導行情軍心

SpaceX掛牌首日狂飆19% 市值躍居全球第六、穩定AI主導行情軍心

熱門新聞

中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
亞銀表示，亞洲正面臨能源危機最壞情境，已有15國申請緊急融資，更多國家可能跟進。（美聯社）

亞銀示警：能源危機最壞情況成真 亞洲15國求援 更多國家排隊中

2026-06-12 02:00
美銀建議美股投資人獲利了結。(路透)

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

2026-06-08 21:36
富爸爸作者清崎表示，黃金有望漲至每英兩3.5萬美元。圖擷取自X @FT__Trading

黃金反攻號角響起…富爸爸作者：2035年上看3.5萬美元

2026-06-15 10:49
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

2026-06-12 18:33
美國5月CPI數據出爐。(歐新社)

3年來首見 美CPI年增率破4% 美股期指跌

2026-06-10 08:48

超人氣

更多 >
世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄
在加州這地方 年薪10萬只算低收入 年輕人被迫「啃老」

在加州這地方 年薪10萬只算低收入 年輕人被迫「啃老」
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查
台籍媳婦曝南韓旅遊5項潛規則：搭地鐵別隨便坐下

台籍媳婦曝南韓旅遊5項潛規則：搭地鐵別隨便坐下
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢