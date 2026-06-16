我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是推車把手 超市這處是容易忽略的細菌熱點

SpaceX超車亞馬遜、直逼微軟 躍居全球第五大上市公司

SpaceX超車亞馬遜、直逼微軟 躍居全球第五大上市公司

編譯季晶晶/綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
SpaceX上市後股價持續飆漲，市值超越亞馬遜，躍居全球第五大上市公司。（路透）
SpaceX上市後股價持續飆漲，市值超越亞馬遜，躍居全球第五大上市公司。（路透）

SpaceX股價周二再漲近5%，延續上周創紀錄IPO後的狂熱行情。盤中市值一度逼近3兆美元、短暫超越微軟，收盤雖回落至2.65兆美元，仍超越亞馬遜，躍居全球第五大上市公司。

自上周五以每股135美元掛牌以來，SpaceX股價累計漲幅已達約62%，也讓持有逾40%股權的執行長馬斯克成為全球首位身價突破1兆美元的富豪。

推升股價的最新催化劑，是SpaceX周二宣布以600億美元全股票交易收購AI程式開發工具Cursor的開發商Anysphere。市場認為，此舉可補強旗下Grok模型在AI程式設計領域的競爭力，挑戰OpenAI與Anthropic等對手。軟體開發被視為目前生成式AI最成功的應用領域之一。

兩家公司早在今年4月已建立合作關係，當時協議即賦予SpaceX日後收購Anysphere的權利。

Anysphere由四名20多歲創業者於2022年創立，原本定位為微軟GitHub Copilot的替代方案。隨著AI程式開發熱潮興起，公司估值在2025年間從25億美元暴增至接近300億美元，成為矽谷成長最快的新創公司之一。

另外，強勁認購需求促使SpaceX行使超額配售權，將IPO募資金額由750億美元提高至857億美元。

同時，SpaceX選擇權周二開始交易，進一步推高股價波動。彭博數據顯示，開盤第一個小時成交約54萬口合約，與同期輝達選擇權交易量大致相當。Susquehanna衍生性商品分析師Christopher Jacobson表示，考量市場對該股的高度關注及上市後劇烈波動，選擇權交易熱絡並不令人意外，目前看漲選擇權明顯比看跌選擇權更受歡迎。

儘管市場情緒高漲，部分分析師仍對估值提出質疑。SpaceX去年營收約187億至190億美元，但淨虧損接近50億美元，今年第1季也虧損42.8億美元。相較之下，亞馬遜去年營收達7,170億美元、淨利780億美元；微軟年度營收達2,817億美元、淨利1,018億美元。

馬斯克日前在X發文表示，SpaceX到2030年營收「可能接近1兆美元」。不過研究機構CFRA已給予該股「賣出」評級，目標價115美元，低於IPO價格，理由是公司估值過高、資本支出龐大，且成長計畫極具挑戰性。

未來數周，隨著SpaceX被快速納入主要指數，追蹤那斯達克、FTSE及MSCI的被動型基金可望持續買進，為股價帶來額外支撐。

精華 FAQ

  • 主因是IPO後股價連日大漲，盤中市值一度逼近3兆美元，並在收盤時仍達2.65兆美元，成功超越亞馬遜，顯示市場對其成長與AI布局高度追捧。

  • 這筆600億美元全股票交易可補強Grok模型在AI程式設計的競爭力，並藉由Cursor團隊的技術與產品，加速挑戰OpenAI與Anthropic等主要競爭者。

  • 分析師質疑其營收規模遠低於微軟與亞馬遜，且仍持續虧損、資本支出龐大，成長目標也極具挑戰，因此CFRA給予賣出評級與低於IPO的目標價。

SpaceX 微軟 亞馬遜

上一則

費半連三日大漲後急速回吐5.7% SpaceX市值超越亞馬遜 道瓊再創新高

下一則

全球伺服器廠營收 Q1增加30%

延伸閱讀

SpaceX史上最大IPO報捷 5重點看AI上市潮下一步

SpaceX史上最大IPO報捷 5重點看AI上市潮下一步
SpaceX掛牌首日狂飆19% 市值躍居全球第六、穩定AI主導行情軍心

SpaceX掛牌首日狂飆19% 市值躍居全球第六、穩定AI主導行情軍心
SpaceX締造史上最大IPO紀錄 4400名員工跟著馬斯克暴富

SpaceX締造史上最大IPO紀錄 4400名員工跟著馬斯克暴富
SpaceX估值1.77兆元太誇張？馬斯克畫大餅紀錄再被翻出

SpaceX估值1.77兆元太誇張？馬斯克畫大餅紀錄再被翻出

熱門新聞

中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
亞銀表示，亞洲正面臨能源危機最壞情境，已有15國申請緊急融資，更多國家可能跟進。（美聯社）

亞銀示警：能源危機最壞情況成真 亞洲15國求援 更多國家排隊中

2026-06-12 02:00
美銀建議美股投資人獲利了結。(路透)

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

2026-06-08 21:36
富爸爸作者清崎表示，黃金有望漲至每英兩3.5萬美元。圖擷取自X @FT__Trading

黃金反攻號角響起…富爸爸作者：2035年上看3.5萬美元

2026-06-15 10:49
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

2026-06-12 18:33
美國5月CPI數據出爐。(歐新社)

3年來首見 美CPI年增率破4% 美股期指跌

2026-06-10 08:48

超人氣

更多 >
世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄
在加州這地方 年薪10萬只算低收入 年輕人被迫「啃老」

在加州這地方 年薪10萬只算低收入 年輕人被迫「啃老」
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查
台籍媳婦曝南韓旅遊5項潛規則：搭地鐵別隨便坐下

台籍媳婦曝南韓旅遊5項潛規則：搭地鐵別隨便坐下
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢