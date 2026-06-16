我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是推車把手 超市這處是容易忽略的細菌熱點

SpaceX超車亞馬遜、直逼微軟 躍居全球第五大上市公司

費半連三日大漲後急速回吐5.7% SpaceX市值超越亞馬遜 道瓊再創新高

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在Fed決議前，投資人心態趨於謹慎。（美聯社）
在Fed決議前，投資人心態趨於謹慎。（美聯社）

美股周二走勢分化，科技股連三日大漲後回落，費城半導體指數重挫5.7%，而道瓊工業指數連續第二日創歷史新高，SpaceX則連續三日上漲，超越亞馬遜成為全球市值第五大上市公司。

史坦普500指數下跌42.94點，跌幅0.6%，收7,511.35點；那斯達克指數下跌307.60點，跌幅1.2%，收26,376.34點；道瓊工業指數上漲328.64點，漲幅0.6%，收51,999.67點，再創歷史新高。

費城半導體指數重挫5.7%，台積電ADR大跌3.5%。近日漲勢超前的個股全都大跌，邁威爾科技（Marvell Technology）重摔9.8%，英特爾（Intel）和超微（AMD）各跌8.5%和7.3%。美光大跌6.2%。

分析師指出，晶片股連續三個交易日大漲後，周二大幅回吐。BTIG首席市場技術分析師克林斯基（Jonathan Krinsky）說：「動能明顯在減弱」，費城半導體指數過去九個交易日中有五日收黑，部分投資人「開始退縮」。

史坦普500指數11大類股有7個收漲，金融類股漲1.5%、工業類股漲0.7%領漲，科技類股重挫2.3%墊底。資金明顯從科技股輪動至景氣循環類股。

國際油價持續下跌，布蘭特原油跌破每桶80美元，收78.96美元，跌5.1%；美國西德州原油跌5.8%至每桶77美元附近，均創3月初以來最低水準，美伊臨時協議細節的披露是主要推力。

Ned Davis Research首席美國策略師克里索德（Ed Clissold）警告，投資人應提防市場對美伊協議「過度樂觀」，在此之前，市場情緒一直較為謹慎。

焦點轉向Fed。市場普遍預期華許（Kevin Warsh）主持的首次政策會議周三將維持利率在3.5%至3.75%不變，但CME FedWatch工具顯示，12月升息1碼的機率仍接近43%。

Janney Montgomery Scott首席投資策略師盧斯查尼（Mark Luschini）說：「市場昨天出現了大幅波動，我們只是在消化部分漲幅，而在Fed會議前的布局通常都顯得有些謹慎。」

SpaceX收漲4.8%，報201.80美元，盤中一度觸及225.64美元，市值收盤時達2.65兆美元，超越亞馬遜約80億美元，盤中也一度超越微軟。SpaceX同時宣布以600億美元收購AI程式設計新創公司Cursor。

百勝餐飲集團（Yum! Brands）宣布以27億美元出售必勝客連鎖事業，股價上漲1.9%。化工廠商歐林（Olin）宣布以全股票方式收購亨斯邁（Huntsman），因收購價低於近期市價，亨斯邁股價暴跌17%，歐林也跌5.9%。

精華 FAQ

  • 史坦普500與那斯達克收跌，道瓊卻連兩日創高。主因是晶片與科技股漲多回吐，資金轉向金融、工業等景氣循環類股，帶動指數表現分歧。

  • 費半單日重挫5.7%，台積電ADR跌3.5%，Marvell、Intel、AMD與美光也同步大跌。分析師認為晶片股連三日急漲後動能轉弱，部分投資人開始獲利了結。

  • SpaceX連三日上漲，收盤市值達2.65兆美元，超越亞馬遜，盤中還一度超越微軟；此外，公司宣布收購Cursor。另一方面，Fed會議前市場偏謹慎，油價則因美伊協議細節而重挫。

SpaceX 亞馬遜 史坦普500

上一則

百勝餐飲集團 27億美元出售必勝客業務

下一則

SpaceX超車亞馬遜、直逼微軟 躍居全球第五大上市公司

延伸閱讀

美伊達成協議通膨疑慮舒緩 費半創新高率美股齊揚 SpaceX再飆近20%

美伊達成協議通膨疑慮舒緩 費半創新高率美股齊揚 SpaceX再飆近20%
美股劇烈震盪 科技股領跌 市場緊盯SpaceX上市與通膨數據

美股劇烈震盪 科技股領跌 市場緊盯SpaceX上市與通膨數據
AI題材領軍 美股三大指數連五日創新高 史坦普連九紅追平紀錄

AI題材領軍 美股三大指數連五日創新高 史坦普連九紅追平紀錄
投資人轉向關注Fed 三大指數漲跌互見 SpaceX續漲10%

投資人轉向關注Fed 三大指數漲跌互見 SpaceX續漲10%

熱門新聞

中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
亞銀表示，亞洲正面臨能源危機最壞情境，已有15國申請緊急融資，更多國家可能跟進。（美聯社）

亞銀示警：能源危機最壞情況成真 亞洲15國求援 更多國家排隊中

2026-06-12 02:00
美銀建議美股投資人獲利了結。(路透)

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

2026-06-08 21:36
富爸爸作者清崎表示，黃金有望漲至每英兩3.5萬美元。圖擷取自X @FT__Trading

黃金反攻號角響起…富爸爸作者：2035年上看3.5萬美元

2026-06-15 10:49
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

2026-06-12 18:33
美國5月CPI數據出爐。(歐新社)

3年來首見 美CPI年增率破4% 美股期指跌

2026-06-10 08:48

超人氣

更多 >
世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄
在加州這地方 年薪10萬只算低收入 年輕人被迫「啃老」

在加州這地方 年薪10萬只算低收入 年輕人被迫「啃老」
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查
台籍媳婦曝南韓旅遊5項潛規則：搭地鐵別隨便坐下

台籍媳婦曝南韓旅遊5項潛規則：搭地鐵別隨便坐下
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢