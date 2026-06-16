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FT：OpenAI去年燒錢340億美元 營收遠遠追不上支出

編譯劉忠勇／綜合外電
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OpenAI為了建構模型、興建資料中心並延攬頂尖研究人才，投入了龐大資金。（路透...
OpenAI為了建構模型、興建資料中心並延攬頂尖研究人才，投入了龐大資金。（路透）

ChatGPT開發商OpenAI去年支出達340億美元，在籌備股市掛牌之際，大舉投入搶占快速成長的AI市場。目前看來，營收遠不及暴增的成本。

英國金融時報（FT）引述知情人士證實這個業經審計的財務數字，其中OpenAI投入約190億美元於研發，銷售和行銷支出接近60億美元，其餘為其他營運成本。

這些支出較前一年大幅擴大，讓外界難得一窺AI熱潮背後的經濟實況，尤其OpenAI為了建構模型、興建資料中心並延攬頂尖研究人才，投入了龐大資金。

OpenAI去年營收約130億美元。到2025年底，每月營收已達20億美元，高於2024年底每季10億美元的水準，躋身史上成長最快的企業之列。

不過，龐大支出使OpenAI的淨損幾乎擴大七倍，從2024年的50億美元暴增至2025年的390億美元。知情人士透露，虧損激增大部分反映了與公司先前架構相關的非現金會計費用，而非本業營運所致。

OpenAI去年底改組為公益公司之前，投資人取得的是可轉換權益，而非一般股權。依照美國會計規定，這些權益列為負債，並隨公司估值上升定期重新評價。

知情人士也說，隨著OpenAI估值升高，投資人權益價值也跟著增加，因而產生約300億美元費用。公司完成改組後，這項費用預料不會再度出現。

扣除這項費用及其他非現金支出，包括員工股票薪酬和微軟提供的運算額度後，OpenAI虧損為80億美元。

精華 FAQ

  • 根據FT引述知情人士，OpenAI去年支出約340億美元，營收約130億美元。雖然營收快速成長，但成本擴張更快，顯示公司仍處於高投入、低獲利階段。

  • 去年約190億美元投入研發，接近60億美元用於銷售與行銷，其餘則是其他營運成本。這些支出主要用於模型建構、資料中心興建，以及延攬頂尖AI研究人才。

  • 淨損暴增主要與先前公司架構相關的非現金會計費用有關，不完全反映本業虧損。改組前投資人持有可轉換權益，估值上升時需重估，產生約300億美元費用。

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