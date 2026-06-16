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AI需求讓旗下GitHub運算不堪負荷 微軟傳向雲端宿敵AWS救急

編譯劉忠勇／綜合外電
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微軟執行長納德拉2024年在印尼雅加達舉行的「Microsoft Build：A...
微軟執行長納德拉2024年在印尼雅加達舉行的「Microsoft Build：AI日」活動上發表談話，螢幕顯示微軟旗下GitHub的標誌。（美聯社）

微軟旗下GitHub程式設計平台近來因人工智慧（AI）需求而接連當機，如今卻求助最大雲端競爭對手亞馬遜來解決運算容量不足的問題。

微軟2018年收購GitHub。這個平台廣受工程師使用，可用來儲存並管理程式碼，也能共同開發專案。GitHub仍是獨立公司時，主要自行營運資料中心，但微軟原計劃在2027年前，把整個程式設計平台移至旗下Azure雲端服務。

BusinessInsider引述知情人士報導，因應活動量激增，微軟正透過亞馬遜網路服務（AWS）增加運算容量。AI程式設計工具讓開發人員更容易撰寫軟體，大量新增程式碼也因此湧入GitHub，使運算資源不堪負荷。

GitHub營運長戴格爾（Kyle Daigle）4月在X發文說，GitHub的程式碼提交次數，也就是記錄程式碼變更、可用來衡量開發活動的指標，2026年可望達到140億次，遠高於2025年的10億次。

微軟發言人證實，GitHub正採用多家雲端供應商的服務，但不願評論亞馬遜是否參與其中。

這樣的合作看似有違常理，但主要目的都是確保熱門服務確保熱門服務不中斷，跟誰合作倒是其次。對微軟來說，GitHub很可能就是這種情況。2026年以來，GitHub已發生數十次重大當機。

GitHub早年在工程師之間占有領先地位，但近來面臨Cursor和Anthropic旗下Claude Code等AI工具更激烈的競爭。

精華 FAQ

  • 因為GitHub受AI程式設計工具帶動，程式碼提交與活動量暴增，原有運算資源已不敷使用。為避免熱門服務持續當機，微軟才向AWS尋求額外容量支援。

  • GitHub近來接連發生數十次重大當機，主因是AI帶來大量新增程式碼與更高的使用負載，讓既有基礎設施承受極大壓力，影響平台穩定性。

  • GitHub不僅要處理自身運算瓶頸，也面臨Cursor與Anthropic旗下Claude Code等AI工具競爭，這些產品正吸引開發者，削弱其傳統工程師平台優勢。

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