我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

猶他州低空跳傘意外2死 著名極限走繩運動員身亡

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

科技7雄+3？SpaceX掀「FAB 10」吸金熱潮 晶片股恐淪提款機

編譯簡國帆／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
SpaceX的吸金狂潮，讓分析師認為原先的「科技七雄」已不足以反映當前的AI投資...
SpaceX的吸金狂潮，讓分析師認為原先的「科技七雄」已不足以反映當前的AI投資熱潮，應擴增為「FAB 10」。（路透）

SpaceX上周掛牌交易後，吸引散戶的洶湧買盤，促使分析師認為，原先的「科技七雄」已不足以反映人工智慧（AI）投資熱潮，應擴增為「FAB 10」（前沿AI與科技十雄，Frontier AI & Big Tech 10），在原本的科技七雄之外，再加入SpaceX、OpenAI及Anthropic，但代價可能是晶片類股「不再是散戶投資人的最佳好友」。

Space 15日表示，由於股票需求熱絡，承銷商已行使超額認購選擇權，買進更多股票，使這樁IPO的籌資金額增至857億美元。

Vanda研究公司公司14日發布報告指出，SpaceX股票在12日掛牌交易首日，吸引散戶的1.17億美元淨買盤，占當天美股市場所有散戶個股買盤的56%。這些買盤是與SpaceX在IPO股票認購階段的散戶配售額度分開計算。

不過，這股散戶熱潮完全針對SpaceX，在其他個股的整體交易活動並未激增。萬達分析師團隊指出，散戶上周淨買入個股的總金額僅2.093億美元，為2020年3月以來單周最低，再度顯示資金高度集中於超大型股股票，例如追捧「科技七雄」（Mag 7）的現象。

隨著SpaceX進入這個俱樂部，加上OpenAI和Anthropic也將陸續IPO，成員涵蓋蘋果、Google母公司Alphabet、微軟、亞馬遜、輝達、Meta及特斯拉的「科技七雄」，已不足以反映這股熱潮。

Vanda表示，若過去幾年的股市是由「科技七雄」主導，那麼上周五的市場活動可能是顯示投資人已開始聚焦「FAB 10」的最明確訊號，「這些企業共同代表AI與科技的未來，將定義下一個十年」。

金融科技業者12日已清楚察覺這群新興科技巨頭所吸引的資金狂潮。金融平台Public共同執行長亞伯拉罕（Leif Abraham）說，SpaceX 12日「在我們應用程式（App）的交易量，比排名第二的輝達高出533%」，甚至還超越輝達、蘋果、微軟、特斯拉、Meta及Google交易量的總和。

不過，SpaceX大受歡迎，可能從市場其他類股吸走資金，萬達研究人員形容將晶片類股「不再是散戶投資人的最佳好友」，「曾經主導散戶買盤的半導體類股，正日益成為新機會的資金來源」。

由於SpaceX在IPO認購階段，調降分配給散戶投資人股票比率到20%左右，低於原先規畫的30%，已讓想買進SpaceX的散戶，面臨痛苦的權衡抉擇。

精華 FAQ

  • 因為SpaceX掛牌後吸走大量散戶資金，且OpenAI與Anthropic也可能加入IPO潮，使市場焦點不再只集中於蘋果、輝達等七大科技股，而是擴大到更完整的AI與科技巨頭群。

  • Vanda指出，SpaceX首日上市就吸引1.17億美元散戶淨買盤，占當天美股所有散戶個股買盤的56%，顯示資金高度集中於這檔新上市的AI相關熱門股票。

  • 報告認為，散戶資金正從原本主導買盤的半導體與晶片類股轉向SpaceX等新興巨頭，若這種趨勢延續，晶片股可能從熱門標的變成散戶調節資金的來源。

美股 SpaceX OpenAI

上一則

不只做汽車 傳GM洽談供應洛克希德馬丁「武器零組件」

下一則

韓攻下一代功率半導體 擬投資3.2億美元

延伸閱讀

SpaceX IPO申購熱烈 卻恐引爆逾500億美元股市賣壓

SpaceX IPO申購熱烈 卻恐引爆逾500億美元股市賣壓
搶買SpaceX 散戶賣手中晶片、AI科技股籌錢

搶買SpaceX 散戶賣手中晶片、AI科技股籌錢
SpaceX史上最大IPO報捷 5重點看AI上市潮下一步

SpaceX史上最大IPO報捷 5重點看AI上市潮下一步
SpaceX和AI籌資熱潮 近4兆美元新股供給考驗市場承接力

SpaceX和AI籌資熱潮 近4兆美元新股供給考驗市場承接力

熱門新聞

中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
美銀建議美股投資人獲利了結。(路透)

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

2026-06-08 21:36
亞銀表示，亞洲正面臨能源危機最壞情境，已有15國申請緊急融資，更多國家可能跟進。（美聯社）

亞銀示警：能源危機最壞情況成真 亞洲15國求援 更多國家排隊中

2026-06-12 02:00
台北光華商場內，商家提供各種DIY電腦規格組合。 （聯合報系資料照）

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

2026-06-07 07:10
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

2026-06-12 18:33
美國5月CPI數據出爐。(歐新社)

3年來首見 美CPI年增率破4% 美股期指跌

2026-06-10 08:48

超人氣

更多 >
汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了
CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往
7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字
退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍
全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物