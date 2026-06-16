科技7雄+3？SpaceX掀「FAB 10」吸金熱潮 晶片股恐淪提款機

SpaceX的吸金狂潮，讓分析師認為原先的「科技七雄」已不足以反映當前的AI投資熱潮，應擴增為「FAB 10」。（路透）

在SpaceX 上周掛牌交易後，吸引散戶的洶湧買盤，促使分析師認為，原先的「科技七雄」已不足以反映人工智慧（AI）投資熱潮，應擴增為「FAB 10」（前沿AI與科技十雄，Frontier AI & Big Tech 10），在原本的科技七雄之外，再加入SpaceX、OpenAI 及Anthropic，但代價可能是晶片類股「不再是散戶投資人的最佳好友」。

Space 15日表示，由於股票需求熱絡，承銷商已行使超額認購選擇權，買進更多股票，使這樁IPO的籌資金額增至857億美元。

Vanda研究公司公司14日發布報告指出，SpaceX股票在12日掛牌交易首日，吸引散戶的1.17億美元淨買盤，占當天美股 市場所有散戶個股買盤的56%。這些買盤是與SpaceX在IPO股票認購階段的散戶配售額度分開計算。

不過，這股散戶熱潮完全針對SpaceX，在其他個股的整體交易活動並未激增。萬達分析師團隊指出，散戶上周淨買入個股的總金額僅2.093億美元，為2020年3月以來單周最低，再度顯示資金高度集中於超大型股股票，例如追捧「科技七雄」（Mag 7）的現象。

隨著SpaceX進入這個俱樂部，加上OpenAI和Anthropic也將陸續IPO，成員涵蓋蘋果、Google母公司Alphabet、微軟、亞馬遜、輝達、Meta及特斯拉的「科技七雄」，已不足以反映這股熱潮。

Vanda表示，若過去幾年的股市是由「科技七雄」主導，那麼上周五的市場活動可能是顯示投資人已開始聚焦「FAB 10」的最明確訊號，「這些企業共同代表AI與科技的未來，將定義下一個十年」。

金融科技業者12日已清楚察覺這群新興科技巨頭所吸引的資金狂潮。金融平台Public共同執行長亞伯拉罕（Leif Abraham）說，SpaceX 12日「在我們應用程式（App）的交易量，比排名第二的輝達高出533%」，甚至還超越輝達、蘋果、微軟、特斯拉、Meta及Google交易量的總和。

不過，SpaceX大受歡迎，可能從市場其他類股吸走資金，萬達研究人員形容將晶片類股「不再是散戶投資人的最佳好友」，「曾經主導散戶買盤的半導體類股，正日益成為新機會的資金來源」。

由於SpaceX在IPO認購階段，調降分配給散戶投資人股票比率到20%左右，低於原先規畫的30%，已讓想買進SpaceX的散戶，面臨痛苦的權衡抉擇。