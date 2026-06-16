不只做汽車 傳GM洽談供應洛克希德馬丁「武器零組件」

通用汽車10年前即成立通用汽車國防（GM Defense）子公司，正式重返國防業。（路透）

通用汽車（GM ）據報導正和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）洽談，為這家軍工業者生產武器供應零件。

據華爾街 日報報導，通用汽車將生產常用零件，協助洛克希德馬丁提高軍火產量。報導引述知情人士說，雙方正討論通用汽車可能製造哪些零組件。

烏克蘭和伊朗 的戰爭導致飛彈和其他關鍵武器庫存下降。為充實庫存，川普政府一方面敦促武器製造商加速生產，另一方面也尋求通用汽車等其他製造商加入供應鏈。

對通用汽車而言，這項洽談是擴大國防事業、開闢營收來源的一環。這家汽車製造商近10年前成立通用汽車國防（GM Defense）子公司，正式重返國防事業，起初主要爭取步兵車輛合約。雙方自今年初展開的最新洽談，目標是進一步擴大這家子公司的角色。

洛克希德馬丁向美國和盟國供應F-35戰機、戰區高空防禦系統（THAAD）飛彈和黑鷹直升機。該公司已同意提高防空攔截飛彈等軍火產量，但龐大的供應商體系仍面臨供應鏈瓶頸。

若通用汽車和洛克希德馬丁達成協議，將是汽車業者跨足國防領域的最新一例。全球汽車業的產銷量均低於數十年前，已導致部分工廠產能閒置。

華爾街日報先前報導，福斯汽車（VW）已討論在德國工廠為以色列鐵穹防空系統生產零組件。賓士（Mercedes-Benz）上月也告訴華爾街日報，公司可能願意在歐洲跨足國防生產。

雷諾（Renault）和航太國防集團 Thales也將合作開發軍用車輛，結合法國車廠的大規模生產能力，以及這家航太業者在安全通訊和國防系統方面的專長。

兩家公司本周在巴黎舉行的2026年歐洲國際防務展上，發表一款名為「4 Troop」的原型車。兩家公司周一表示，這款即將推出的陸上車輛，可用來操控無人飛行器和無人地面載具。