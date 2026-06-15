我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝克漢一家內鬨再升級 14歲哈珀探兄慘吃閉門羹

美伊停戰、AI競賽 費半創新高後五大看點

SpaceX「穿綠鞋」超額集資857億元 2天漲幅逾4成

中央社紐約15日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
SpaceX於12日在那斯達克交易所掛牌，吸引全球投資人與輿論關注，股價當日收高...
SpaceX於12日在那斯達克交易所掛牌，吸引全球投資人與輿論關注，股價當日收高約2成。(路透)

美國太空探索科技公司SpaceX今天公布新股承銷業者行使「綠鞋期權」，12日上市集資約857億美元，高於原計劃規模。投資人今天繼續追捧SpaceX，股價大漲近2成，2天交易漲幅已超過4成。

SpaceX於12日在那斯達克交易所掛牌，吸引全球投資人與輿論關注，股價當日收高約2成。SpaceX今天公布新聞稿，總募股數超過6億3888萬股，當中包括承銷銀行行使IPO的超額認購條款，增額發行8333萬股，總集資額約為857億美元。

SpaceX集資額較原計劃750億美元高約14%，是史上最大規模IPO。

全球投資人追捧SpaceX的太空與人工智慧夢想，超額認購下，承銷業者行使「綠鞋期權」（Greenshoe）條款。新公司上市交易價如高於發行價，承銷銀行或券商可依合約較原計畫出售更多股票，超額配售通常不超過原集資計畫的15%。

SpaceX創辦人暨執行長馬斯克（Elon Musk）在掛牌當日於社媒X中貼出承銷投行摩根士丹利（Morgan Stanley）員工穿著「綠鞋」的相片，吸引超過200萬次點閱。

成功上市的SpaceX計劃大幅拓展星鏈（Starlink）低軌衛星網，在太空建立AI資料庫，加速推動商用火箭飛行業務等。財經頻道CNBC統計，SpaceX市值超過2兆美元，是去年營收的112倍。

SpaceX上市後第2個交易日漲至192.50美元，漲幅19.60%，累計較掛牌價已大漲42.59%。

精華 FAQ

  • 主因是市場反應熱烈，承銷銀行依綠鞋期權增發8333萬股，讓總募股數超過6億3888萬股，集資額因此高於原定750億美元。

  • 綠鞋期權是承銷商在股價強勢時可超額配售的機制，通常不超過原計畫15%。這次反映投資人追捧強烈，也有助穩定上市交易。

  • SpaceX上市首日收高約兩成，第2個交易日再漲19.60%至192.50美元，兩天累計較掛牌價大漲42.59%，市值估逾2兆美元。

SpaceX 那斯達克

上一則

美伊停戰、AI軍備競賽助攻 費半創新高後五大看點

延伸閱讀

萬眾矚目SpaceX下週上市 每股135美元沒得商量

萬眾矚目SpaceX下週上市 每股135美元沒得商量
SpaceX IPO承銷商行使超額配售選擇權 規模再創紀錄

SpaceX IPO承銷商行使超額配售選擇權 規模再創紀錄
傳SpaceX將IPO估值定在1.75兆美元 含綠鞋期權

傳SpaceX將IPO估值定在1.75兆美元 含綠鞋期權
SpaceX IPO申購熱烈 卻恐引爆逾500億美元股市賣壓

SpaceX IPO申購熱烈 卻恐引爆逾500億美元股市賣壓

熱門新聞

中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
美銀建議美股投資人獲利了結。(路透)

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

2026-06-08 21:36
亞銀表示，亞洲正面臨能源危機最壞情境，已有15國申請緊急融資，更多國家可能跟進。（美聯社）

亞銀示警：能源危機最壞情況成真 亞洲15國求援 更多國家排隊中

2026-06-12 02:00
台北光華商場內，商家提供各種DIY電腦規格組合。 （聯合報系資料照）

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

2026-06-07 07:10
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

2026-06-12 18:33
美國5月CPI數據出爐。(歐新社)

3年來首見 美CPI年增率破4% 美股期指跌

2026-06-10 08:48

超人氣

更多 >
汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了
CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往
7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字
退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍
全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物