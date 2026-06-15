SpaceX「穿綠鞋」超額集資857億元 2天漲幅逾4成

SpaceX於12日在那斯達克交易所掛牌，吸引全球投資人與輿論關注，股價當日收高約2成。(路透)

美國太空探索科技公司SpaceX 今天公布新股承銷業者行使「綠鞋期權」，12日上市集資約857億美元，高於原計劃規模。投資人今天繼續追捧SpaceX，股價大漲近2成，2天交易漲幅已超過4成。

SpaceX於12日在那斯達克 交易所掛牌，吸引全球投資人與輿論關注，股價當日收高約2成。SpaceX今天公布新聞稿，總募股數超過6億3888萬股，當中包括承銷銀行行使IPO的超額認購條款，增額發行8333萬股，總集資額約為857億美元。

SpaceX集資額較原計劃750億美元高約14%，是史上最大規模IPO。

全球投資人追捧SpaceX的太空與人工智慧夢想，超額認購下，承銷業者行使「綠鞋期權」（Greenshoe）條款。新公司上市交易價如高於發行價，承銷銀行或券商可依合約較原計畫出售更多股票，超額配售通常不超過原集資計畫的15%。

SpaceX創辦人暨執行長馬斯克（Elon Musk）在掛牌當日於社媒X中貼出承銷投行摩根士丹利（Morgan Stanley）員工穿著「綠鞋」的相片，吸引超過200萬次點閱。

成功上市的SpaceX計劃大幅拓展星鏈（Starlink）低軌衛星網，在太空建立AI資料庫，加速推動商用火箭飛行業務等。財經頻道CNBC統計，SpaceX市值超過2兆美元，是去年營收的112倍。

SpaceX上市後第2個交易日漲至192.50美元，漲幅19.60%，累計較掛牌價已大漲42.59%。