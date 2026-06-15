美伊停戰、AI軍備競賽助攻 費半創新高後五大看點

美國政府限制外國人士使用Anthropic最新AI模型，已引發各國對依賴美國技術的疑慮。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 美伊停戰壓低油價與通膨疑慮，帶動科技與半導體股走強；同時AI管制促使各國加速自建基礎設施，晶片漲勢有望擴散，但後續仍須觀察油價、Fed與資金動能。

美伊達成終戰協議，舒緩油價、通膨和升息疑慮，加上美國限制Anthropic模型輸出，可能促使各國加快自建人工智慧（AI）基礎設施。這兩股力量同時推升晶片股。費城半導體指數周一大漲5.5%，再收盤新高。

美股漲勢能否延續，可從以下五點觀察：

1. 美伊協議降低市場風險，科技股短線仍有支撐

美伊終戰協議帶動油價下跌、債券上漲和美元走弱，投資人風險胃口明顯回升。道瓊 工業指數創今年第16次新高，那斯達克指數上漲3.1%，標普500指數也漲1.7%。

晶片股一向對利率和市場風險胃口較敏感。只要停戰協議持續落實，油價不再大幅反彈，市場對通膨和聯準會 （Fed）升息的疑慮就可望進一步舒緩，科技股和半導體股仍有上漲空間。

不過，協議仍有多項細節尚待處理，荷莫茲海峽航運和中東石油產量也不會立刻恢復正常。分析師估計，中東原油產量可能需要四至六個月，才能接近危機前水準。因此，油價雖已回落，短期內仍可能高於戰前水準。

2. AI投資可能從美國科技巨人擴散至各國政府

美國政府限制外國人士使用Anthropic最新AI模型，已引發各國對依賴美國技術的疑慮。

若其他國家擔心美國日後再限制AI模型或運算資源，可能加快自建晶片、資料中心和先進AI模型。這將使AI基礎設施支出，從美國科技巨人進一步擴散至各國政府、主權基金和本土企業。

這種趨勢可望增加晶片業者的海外和政府訂單，也讓AI資本支出不再只由微軟、Alphabet、亞馬遜和Meta等少數企業帶動。

3. 晶片漲勢可能由AI處理器擴大至記憶體、儲存和雲端業者

本波漲勢已不只集中在輝達和博通。英特爾、高通和邁威爾同步上漲，記憶體和儲存業者美光、希捷和威騰也大幅走高，CoreWeave和Nebius等新型雲端運算業者同樣受惠。

這顯示市場正在交易更廣泛的AI建設題材，包括 AI晶片和網路設備需求、記憶體和儲存容量不足、各國自建資料中心、AI推論需求成長、新型雲端運算服務擴張。

若各國加快AI自主化，受惠範圍可能從少數AI晶片龍頭，擴大至記憶體、硬碟、網通設備、資料中心和雲端運算業者。

4. 油價回落有助Fed按兵不動，但升息風險尚未完全消失

油價上漲原本是市場最擔心的通膨來源之一。如今布蘭特原油和西德州原油均下跌近5%，加上5月消費者物價月增幅稍微降溫，市場對Fed升息的預期已下降。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算今年底前完全不升息的機率升至43%，高於一周前的29%。

若油價持續下跌，公債殖利率可望進一步回落，有利高估值科技股。不過，油價仍高於戰前約每桶70美元的水準，而且AI建設支出本身也可能推升電力、設備和勞工成本，因此Fed政策仍是後市重要變數。

5. 最大風險是利多出盡，AI管制反而削弱美國領先地位

部分分析師認為，美國政府和Anthropic的爭議只是市場雜音，不足以改變AI支出的長期趨勢。但若各國因此轉向開放權重模型和本土技術，美國AI企業長期的全球主導地位可能受到削弱。

另一方面，晶片股已快速反彈，費城半導體指數再創新高。若美伊協議再生波折、油價重新上漲，或者AI支出未如預期擴散，股價可能面臨獲利了結壓力。

整體來看，美伊停戰緩和了總體經濟風險，AI技術管制則可能催生全球新一輪AI軍備競賽。前者支撐股價，後者擴大需求。只要油價維持回落、Fed不再轉趨鷹派，而且各國持續增加AI基礎設施投資，晶片股漲勢仍有延續空間，受惠範圍也可望從AI處理器擴大至記憶體、儲存、網通和雲端運算業者。