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加入科技巨人發債潮 NVIDIA發債250億元「認購額衝三倍」

編譯劉忠勇／綜合外電
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輝達2021年以來首次發債。(路透)
輝達2021年以來首次發債。(路透)

輝達NVIDIA）發售250億美元投資等級債券，加入科技巨人掀起的大型發債潮。投資人為搶搭人工智慧（AI）熱潮，認購極為踴躍。

彭博引述知情人士報導，這批債券周一定價，認購金額一度高達850億美元，超過發行規模的三倍。這是輝達2021年以來首次發債，規模也從原先約200億美元的目標擴大，凸顯投資人需求強勁。

Alphabet、亞馬遜等企業為興建資料中心和其他AI基礎設施，已在債市發行數千億美元債券，輝達如今也加入這股熱潮。

輝達AI基礎設施的供應商，已成為AI生態系的基石，也在此過程中躍升為全球市值最高的企業。輝達正大舉投資可望帶動AI需求的公司，包括斥資50億美元入股英特爾、向AI模型業者Anthropic投資最多100億美元，並為OpenAI一輪大型籌資投入300億美元。也提高對股東的配息。

CreditSights分析師 Andy Li 說：「輝達採取快閃式發債，我並不意外。輝達在市場和財務上都占有主導地位，因此不必大費周章向投資人推銷。」

美國和伊朗達成終戰協議，帶動債市上漲，輝達可望因此享有較低的舉債成本。衡量投資等級債券風險的一項指標，已降至2月初衝突爆發前以來最低，促使各類授信市場掀起籌資熱潮。

精華 FAQ

  • 輝達此次發行250億美元投資等級債券，為2021年以來首次發債。市場認購極為踴躍，訂單一度達850億美元，超過發行規模三倍，顯示投資人對其信用與AI前景高度看好。

  • 輝達近來加大對AI生態系的投資，包括英特爾、Anthropic與OpenAI相關資金安排，也同步提高股東配息。面對AI基礎建設擴張與市場資金偏好，發債可提供彈性資金來源。

  • 美國和伊朗達成終戰協議後，債市走揚，投資等級債風險指標降至2月初以來低點，帶動整體授信市場籌資熱潮。輝達因此有機會以更低的舉債成本完成募資。

NVIDIA 輝達 債券

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