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美伊達成協議通膨疑慮舒緩 費半創新高率美股齊揚 SpaceX再飆近20%

編譯劉忠勇／綜合外電
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投資人接下來將密切關注外界對Fed、利率和通膨預期的調整情況。（美聯社）
投資人接下來將密切關注外界對Fed、利率和通膨預期的調整情況。（美聯社）

美股周一全面大漲，美伊達成重開荷莫茲海峽的暫時和平協議，油價應聲重挫，通膨疑慮舒緩，加上SpaceX上市第二日再漲近二成，進一步提振市場信心。

史坦普500指數上漲122.83點，漲幅1.7%，收7,554.29點；那斯達克指數大漲795.10點，漲幅3.1%，收26,683.94點，創3月31日以來最大單日漲幅；道瓊工業指數上漲468.77點，漲幅0.9%，收在51,671.03點，創歷史新高。

費城半導體指數大漲5.4%，收14,099.62點，創歷史收盤新高，台積電ADR大漲4.1%。

輝達（NVIDIA）上漲3.5%，同時傳出該公司計劃發行250億美元投資等級債券。美光科技（Micron）飆漲10.5%，至少兩家券商大幅調高目標價。邁威爾科技（Marvell Technology）上漲逾10%，高通（Qualcomm）漲逾4%，博通（Broadcom）漲逾2.5%。超微（AMD）大漲7%，宣布收購記憶體優化技術廠商MEXT，其AI技術可讓快閃記憶體表現近似動態隨機存取記憶體（DRAM），擴大可用記憶體容量。

威騰電子（WD）飆漲逾16%，希捷（Seagate）漲逾9%。

SpaceX上市第二日再漲19.6%，收192.46美元，遠高於135美元的IPO發行價，市值突破2兆美元。

分析師指出，美伊和談消息帶動油價大跌，布蘭特原油跌4.8%至83.17美元，美國西德州原油跌4.9%至80.75美元，均創3月以來最低收盤價。

Cetera Investment Management投資長高德曼（Gene Goldman）說：「市場上漲源於典型的解壓反彈，美伊協議推動油價大跌，舒緩了通膨疑慮，並促使投資人重新湧向科技股等風險資產。」

另一個動因是Anthropic上周五暫停旗下Fable 5和Mythos 5模型的存取，川普政府宣布出口管制，限制外國用戶使用，這引發各界疑慮各國可能加快自建AI基礎建設。D.A. Davidson分析師魯里亞（Gil Luria）說，若其他國家決定加大AI基礎建設投資，「可能包括自製設備、興建資料中心和資助自身的前端模型開發」，這對晶片股將是額外利多。

新雲端業者CoreWeave漲逾6%，Nebius Group漲逾11%。

航空股受惠油價下跌，聯合航空（United Airlines）上漲3.9%；郵輪股挪威郵輪（Norwegian Cruise）漲3.7%，嘉年華集團（Carnival）漲3.2%。能源類股逆勢重挫3.6%，為11大類股中唯一收跌的板塊。

福斯（Fox）宣布以220億美元收購Roku後重挫16.8%，Roku則跌1.9%。

RBC美國股票策略研究主管卡爾瓦辛納（Lori Calvasina）則提醒，「在接下來幾周，我們將密切關注外界對Fed、利率和通膨預期的調整情況」，因為股價雖有所消退，但談不上特別具吸引力。市場預期Fed本周按兵不動，但CME FedWatch工具顯示，年底前升息1碼的機率仍接近42%。

精華 FAQ

  • 主因是美伊達成重開荷莫茲海峽的暫時和平協議，油價因此大跌，市場對通膨升溫的擔憂明顯降溫，資金也回流科技與風險資產。

  • 除了風險偏好回升，Anthropic模型受限與各國可能加速自建AI基建的預期，也被視為晶片需求利多，帶動費半、輝達、超微等全面走強。

  • 油價重挫使航空與郵輪成本壓力減輕，聯合航空、挪威郵輪與嘉年華集團上漲；相對地，能源類股受原油下跌拖累，成為唯一收跌板塊。

美伊 美股 荷莫茲海峽

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