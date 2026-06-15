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福斯集團220億元併購Roku串流平台

記者顏伶如／即時報導
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福斯集團宣布以220億元併購智慧電視與影音串流平台Roku。（美聯社）
福斯集團宣布以220億元併購智慧電視與影音串流平台Roku。（美聯社）

福斯集團(Fox Corporation)執行長拉克蘭‧梅鐸(Lachlan Murdoch)15日發表聲明，宣布以220億元併購智慧電視與影音串流平台Roku。這項併購案將讓福斯得以接觸到使用Roku串流平台的1億個家庭用戶。

拉克蘭‧梅鐸在聲明中說，這項併購案把影片消費當中最具價值的直播內容組合，與頂尖的串流平台結合在一起。

精華 FAQ

  • 福斯集團宣布以220億元併購智慧電視與影音串流平台Roku，顯示其正積極強化數位媒體與串流服務布局。

  • 併購完成後，福斯可接觸到使用Roku平台的約1億個家庭用戶，有助於擴大內容觸及率與廣告、訂閱等商業機會。

  • 他表示，這筆併購把影片消費中最具價值的直播內容組合，與頂尖串流平台結合起來，能提升整體內容與平台競爭力。

梅鐸

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