福斯集團220億元併購Roku串流平台

福斯集團宣布以220億元併購智慧電視與影音串流平台Roku。（美聯社）

福斯集團(Fox Corporation)執行長拉克蘭‧梅鐸 (Lachlan Murdoch)15日發表聲明，宣布以220億元併購智慧電視與影音串流平台Roku。這項併購案將讓福斯得以接觸到使用Roku串流平台的1億個家庭用戶。

拉克蘭‧梅鐸在聲明中說，這項併購案把影片消費當中最具價值的直播內容組合，與頂尖的串流平台結合在一起。