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世界盃／中國隊雖沒踢進會內賽 中國贊助、製造、技術卻無所不在

美股歷來在世界盃表現欠佳 摩根大通點名廣告、旅遊、餐飲受惠最大

編譯劉忠勇／即時報導
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麥當勞。（路透）
麥當勞。（路透）

2026年世足賽是史上規模最大、賽期最長的一屆，影響不只限於球場，股市表現和世足賽成績之間也頗有關聯，尤其球隊輸球和股市表現不佳之間的關聯更強。

目前才進入各組首輪賽事。研究發現，一國球隊遭到淘汰後，隔天該國股價指數報酬率平均少38個基點。至於美股，世足賽期間整體表現往往較差。根據「金融與數量分析期刊」2008年一項研究，美股在世足賽期間平均下跌2.6%，其他年份相同時段則平均上漲1.2%。

經濟學家卡普蘭斯基（Guy Kaplanski）和李維（Haim Levy）2008年一個研究中寫道：「世足賽每進行一輪，輸球國家就會增加，最後就是一個冠軍國和數十個落敗國。隨著落敗國家增多，我們預料對美國股市的整體影響，甚至會大於各國本地市場受到的衝擊。」

摩根大通日前引述國際足總（FIFA）資料指出，本屆世足賽相關活動支出預估約達140億美元，可望為美國國內生產毛額（GDP）貢獻172億美元。摩根大通也說，預料會有超過650萬名球迷到場觀賽。

高盛的模型也凸顯這屆賽事的龐大規模。分析師完成最新一輪世界盃模擬後，將西班牙列為最可能奪冠的球隊，法國和阿根廷分居其後。

對投資人來說，更大的問題是：這場可能成為史上規模最大世界盃的賽事，會讓哪些股票受惠？

分析師指出，歷來主辦國股市在世界盃舉行當年的報酬率中位數約為10%，主要受觀光支出、消費信心升高，以及賽事相關投資帶動。

摩根大通認為，門票轉售、線上旅遊和住宿、叫車和外送、廣告、機場和租車等行業都有上漲空間。分析師估計，住宿和餐飲可帶來24億美元收入，其次是不動產的20億美元。美國旅館客房收入估計也可增加9.1億美元。

數位廣告可能是一大受益者，預估全球廣告支出可因此增加約50億美元，其中73%會流向數位管道。

摩根大通建議做多「2026年世界盃受益股投資組合」（2026 World Cup Beneficiaries Basket），認為這項投資組合最能掌握上述題材。評為「加碼」的成分股包括Alphabet、WWE母公司TKO Group、旅遊股Booking Holdings、飲料巨人可口可樂，以及運動博弈應用程式業者DraftKings。

對希望掌握中期行情的投資人，摩根大通建議布局「2026年世界盃贊助商投資組合」。摩根大通指出，這項投資組合在前兩屆世界盃期間，相對表現相當強勁。

摩根大通給予「加碼」評等的世足賽贊助商成分股，包括麥當勞、DoorDash和美國航空。

精華 FAQ

  • 研究指出，世界盃期間常伴隨主辦與參賽國股市波動，美股在賽事期間平均報酬也偏弱；隨著更多球隊出局，負面情緒可能擴散到美國市場。

  • 摩根大通看好門票轉售、線上旅遊與住宿、叫車、外送、廣告、機場和租車等領域，並估計住宿餐飲與不動產將帶來可觀收入成長。

  • 受惠股投資組合中包含Alphabet、TKO Group、Booking Holdings、可口可樂與DraftKings；贊助商組合則點名麥當勞、DoorDash和美國航空。

摩根大通 美股 世界盃

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