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川普：美伊朗達和平協議 荷莫茲海峽完全開放

美伊協議拍板 本周開盤前 五件要聞不可不知

編譯劉忠勇／綜合外電
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美國總統川普宣布：「我在此正式授權荷莫茲海峽全面免收通行費重新開放，同時下令立即...
美國總統川普宣布：「我在此正式授權荷莫茲海峽全面免收通行費重新開放，同時下令立即解除美國海軍封鎖。」。（路透）

美國和伊朗表示，雙方已達成重新開放荷莫茲海峽的協議，為後續商談伊朗核子計畫鋪路，也可望終結這場造成數千人死亡、擾亂全球經濟的戰爭。國際油價早盤應聲下跌。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

1. 美伊協議拍板 荷莫茲海峽重開油價跌

美國總統川普周日在社群媒體發文說：「和伊朗伊斯蘭共和國的協議現已完成。」他說：「我在此正式授權荷莫茲海峽全面免收通行費重新開放，同時下令立即解除美國海軍封鎖。」

伊朗提出不同版本的協議說法，美方則堅持原定時程。

巴基斯坦總理夏巴茲率先宣布這項消息，川普和伊朗官方媒體隨後也證實。伊朗官媒則把這項協議形容為美國讓步。

消息公布後，布蘭特原油一度跌逾3%，逼近每桶84美元；上周收盤已降至三個多月低點。西德州原油則在每桶81美元附近。亞洲早盤交易中，美元兌十大工業國貨幣走弱。現貨金價上漲2%至每英兩4,302.21美元。

2. SpaceX市值飆 AI行情定心丸

SpaceX上周五掛牌首日收盤大漲19%，市值一舉增至2.1兆美元，超越台積電，成為全球市值第六高的上市公司，還讓今年以來受AI成長願景推升的整體股市吃下定心丸。

Allspring Global Investments成長股團隊資深投資組合經理人葛倫戴克（Robert Gruendyke）說：「這對市場，以及接下來同樣規模龐大的IPO來說，都是好兆頭。至少就上市首日來看，定價顯然相當合宜。這應該會讓人更看好市場，尤其是成長股。」

SpaceX上周五以每股135美元的發行價交易後，盤中一度大漲31%，終場上漲19%，收在160.95美元。

3. 美股面臨兩大挑戰

美國股市三大指數12日全面收高，市場期待美國和伊朗達成和平協議，SpaceX掛牌首日表現強勁，進一步提振投資人信心。但SpaceX能否守住上市蜜月行情，而聯準會（Fed）新任主席華許如何在通膨升溫、降息期望落空的壓力下，主持他上任後第一場政策會議，都將牽動美股接下來走向。

道瓊工業指數12日上漲353點，史坦普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.5%和0.3%，周線全都收紅。費城半導體指數上漲1.5%，台積電ADR漲0.7%，較台北交易溢價16.1%，周線各漲9.4%和2.1%。

SpaceX 在那斯達克（Nasdaq）掛牌繳出亮眼的股價表現，但未來幾天能否延續漲勢，更具指標意義。

若SpaceX掛牌能讓華爾街的投資熱情延續下去，對半導體股乃至於科技股都會是好消息。半導體股本月大起大落，部分原因在於 IPO 前對龐大籌資需求有關。

4. 國安顧慮 Anthropic 停用兩大模型 白宮要求限制外國用戶使用

AI新創公司Anthropic暫停最先進的Mythos 5與Fable 5兩種模型提供服務，因為美國政府基於國安顧慮，指示該公司限制所有外國用戶使用此一模型。該公司表示這項命令的「淨效應」，是被迫關閉所有地區進入這些模型的管道，包括美國用戶在內。

綜合英國金融時報與Axios報導，美國商務部長盧特尼克12日致函Anthropic執行長阿莫戴，表示Mythos 5與Fable 5模型將受出口管制，適用於美國境外所有地區以及境內所有外籍人士。

一位政府官員透露，商務部是在另一家公司宣稱成功「越獄」Mythos模型後，憂心衍生國安風險，因此採取措施。官員說，政府曾試圖要求Anthropic暫停發布最新模型，但未能成功，因此才發出出口管制函。

5. FCC 公布外國製豁免清單 智易、明泰路由器獲准輸美

美國聯邦通訊委員會（FCC）12日公布外國製路由器有條件核准名單，台廠智易科技和明泰科技均有產品入列，可在一定期限內豁免「管制清單」限制，繼續輸往美國市場。

FCC 3月將外國製路由器列入管制清單，認定這類產品對美國國家安全和公民安全構成不可接受的風險。不過，FCC同時建立有條件審批機制，允許外國製設備製造商向美國國防部或國土安全部（DHS）申請審查，取得豁免資格。

精華 FAQ

  • 美伊宣布達成重開荷莫茲海峽協議後，布蘭特與西德州原油早盤下挫，顯示供給中斷風險緩解。美元偏弱、金價上漲，反映市場暫時轉向避險與觀望。

  • SpaceX首日收盤大漲十九%，市值升至二點一兆美元，超越台積電，成為全球第六大上市公司。此舉被視為AI與成長股行情的重要定心丸，也有助後續IPO定價。

  • 美股除關注SpaceX能否延續蜜月行情外，還要看Fed新主席華許首場會議如何因應通膨與降息預期。另一方面，Anthropic受限、FCC放行台廠設備，也牽動科技股情緒。

伊朗 巴基斯坦 荷莫茲海峽

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