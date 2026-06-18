美股7巨頭誰值得買入？4檔被點名快上車 Nvidia入列

美股「科技七巨頭」是由全球最具影響力的幾家科技企業組成，每個成員都是全球市值前10名的企業。（路透）

美股「科技七巨頭」是由全球最具影響力的幾家科技企業組成，每個成員都是全球市值前10名的企業，包括Nvidia輝達（另稱英偉達）、蘋果（Apple）、Alphabet、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、特斯拉（Tesla）以及Meta Platforms。這7家企業各有其投資價值，但究竟哪一家最值得買入？有媒體選出其中4檔被認為是現階段最具投資吸引力的投資目標。

根據報導，「The Motley Fool」點名輝達、Meta Platforms、微軟和亞馬遜是4檔最值得買進的股票，詳細原因如下：

Nvidia

輝達是七巨頭中最值得買的股票，原因很簡單：相對於其成長率和長期潛力而言，輝達的定價最具吸引力。人工智慧（AI）運算能力存在巨大的未滿足需求，而輝達的GPU正是滿足此需求的主要運算單元。全球AI基礎設施建設仍處於相對早期階段，許多人預測：至少到2030年，這一進程將會加速，這對輝達的未來發展來說是個好兆頭，但其股價溢價並不高。有鑑於輝達的強勁成長勢頭預計至少還能持續幾年，現在正是買入輝達股票的好時機。

Meta Platforms

七巨頭中最便宜的股票是Meta Platforms，其本益比為19.3倍，同時比史坦普500指數的本益比（22.4倍）便宜，然而Meta Platforms卻是七巨頭中成長速度第2快的股票，換句話說：成長最快與第2快的2家公司，反而是估值最便宜的2家公司，這種情況在市場上並不常見。此外，Meta Platforms已投入數百億美元用於建設資料中心基礎設施，但尚未真正實現AI成果的商業化，如果Meta Platforms能夠繼續以雙位數百分比的速度提升廣告收入，那麼這些投資或許就能獲得回報。

微軟

根據微軟2027財政年度的預期，其股價的本益比為22.1倍，這使其估值低於輝達、成為第2便宜的股票。不只如此，微軟的AI策略似乎已經開始見效，上個季度，其AI業務的年度經常性收入年增123%、達到370億美元，這些數據相當亮眼，如果微軟能夠維持如此快速的成長，其股價目前的估值可能被低估。

亞馬遜

亞馬遜的估值與微軟大致相當，其雲端運算部門Amazon Web Services近期表現強勁。2026年第一季更繳出近4年來最好的業績。亞馬遜正在資料中心投入數千億美元，這將在未來幾年帶來顯著成長，由於大部分新基礎設施已經獲得了客戶，因此風險相對較低，這有望進一步推升亞馬遜整體營收與獲利成長。

美股七巨頭誰值得買入？ 外媒點名「這4檔」快上車 輝達入列

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