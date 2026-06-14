SpaceX上市全員「穿綠鞋」有典故 馬斯克致敬「財經成功操作」

馬斯克旗下的 SpaceX 於6月12日正式登陸那斯達克（Nasdaq）掛牌上市。（路透）

馬斯克旗下的 SpaceX 於6月12日正式登陸那斯達克（Nasdaq）掛牌上市。在這歷史性的一天，媒體和投行高盛紛紛曝光了慶祝現場的照片，其中最引人注目的，莫過於隨行人員腳上，特別訂製的兩款Nike綠鞋。

員工換上綠鞋 點子來自馬斯克？

第一款是高盛在社群上分享、引發熱議的 Nike Tennis Classic 客製鞋，綠色鞋面搭配白色中底，並在鞋跟處印有SpaceX的標誌。而馬斯克本人隨後也在 X（前身為 Twitter）分享了另一張照片，畫面中另一群慶祝人員則整齊劃一地展示著另一款純綠色、充滿科技感的 Nike KD 18 籃球鞋。

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目前尚不清楚這些鞋款是Nike為此活動特別打造的，還是SpaceX自行委託訂製的。但據知情人士透露，穿綠鞋的點子，正是出自馬斯克本人，以此幽默地向「綠鞋期權」（greenshoe option）致敬。

據了解，SpaceX的首次公開募股（IPO）即包含了一項所謂的「綠鞋期權」。這是大多數美國大型股市上市案中的標準配置，其作用就像一個「安全閥」，能防止股票價格在上市的第一個月內因過度波動而走向極端（不論是暴漲或暴跌）。

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「綠鞋期權」的名稱來源也非常有趣，是來自一家名為Green Shoe Manufacturing的公司。它在1960年代時第一次用了該套做法，後來整個業界就延續這個名字。

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