馬斯克身家破兆 那誰是全球首位億萬富豪？誰又是第一個百萬富翁？

SpaceX市值在掛牌首日突破2兆美元，推升馬斯克身價至1.2兆美元，成為全球首位兆美元富豪。（路透）

全球首富馬斯克 旗下SpaceX 12日在創紀錄IPO後掛牌上市，馬斯克同日也躍居全球首位兆美元富豪，與全球首名億萬富豪誕生之時，相差約一個世紀。

SpaceX市值在掛牌首日突破2兆美元，推升馬斯克身價至1.2兆美元。這項里程碑顯示，由熱門的科技與人工智慧（AI）題材所引領的新時代已經到來。

紐約時報 指出，全球目前有超過3,300名億萬富豪，第一位是在1916年9月26日誕生，也就是美國「鍍金時代」的石油大亨洛克斐勒（John D. Rockefeller）。根據俄亥俄州立大學歷史學教授尼科爾斯（Christopher McKnight Nichols），洛克斐勒的身價在當日達到至少1億美元，為全球首例。

紐時當時以頭條報導，洛克斐勒達成這項里程碑，主因他主掌的標準石油公司股價大漲，攀抵2,000美元以上。1916年的1億美元，今日價值超過300億美元。

尼科爾斯表示，與如今外界看待馬斯克的情況類似，當時社會大眾渴望財富，但又厭惡財富的過度集中，這個心態造就了對洛克斐勒新身分的高度關注。他指出，當時也有類似富比世富豪榜的富人排名。

尼科爾斯說，「當時的億萬富豪應該就和今日的兆美元富豪一樣，人們無法理解如此龐大的財富是怎麼一回事」。

在洛克斐勒之前約100年，靠著紐約市房地產致富的亞斯特（John Jacob Astor），成為美國首位百萬富豪。他何時達成這項里程碑已難以考證，但尼科爾斯說，最有可能是在他人生中期，大約在1820年代。

尼科爾斯預測，「不久的將來，我們將會看見由AI領域IPO所催生出的其他兆美元富豪」。