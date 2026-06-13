我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國安顧慮 Anthropic暫停Mythos 5和Fable 5模型服務

世界盃賽事 紐約46圖書館免費直播

馬斯克身家破兆 那誰是全球首位億萬富豪？誰又是第一個百萬富翁？

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
SpaceX市值在掛牌首日突破2兆美元，推升馬斯克身價至1.2兆美元，成為全球首...
SpaceX市值在掛牌首日突破2兆美元，推升馬斯克身價至1.2兆美元，成為全球首位兆美元富豪。（路透）

全球首富馬斯克旗下SpaceX 12日在創紀錄IPO後掛牌上市，馬斯克同日也躍居全球首位兆美元富豪，與全球首名億萬富豪誕生之時，相差約一個世紀。

SpaceX市值在掛牌首日突破2兆美元，推升馬斯克身價至1.2兆美元。這項里程碑顯示，由熱門的科技與人工智慧（AI）題材所引領的新時代已經到來。

紐約時報指出，全球目前有超過3,300名億萬富豪，第一位是在1916年9月26日誕生，也就是美國「鍍金時代」的石油大亨洛克斐勒（John D. Rockefeller）。根據俄亥俄州立大學歷史學教授尼科爾斯（Christopher McKnight Nichols），洛克斐勒的身價在當日達到至少1億美元，為全球首例。

紐時當時以頭條報導，洛克斐勒達成這項里程碑，主因他主掌的標準石油公司股價大漲，攀抵2,000美元以上。1916年的1億美元，今日價值超過300億美元。

尼科爾斯表示，與如今外界看待馬斯克的情況類似，當時社會大眾渴望財富，但又厭惡財富的過度集中，這個心態造就了對洛克斐勒新身分的高度關注。他指出，當時也有類似富比世富豪榜的富人排名。

尼科爾斯說，「當時的億萬富豪應該就和今日的兆美元富豪一樣，人們無法理解如此龐大的財富是怎麼一回事」。

在洛克斐勒之前約100年，靠著紐約市房地產致富的亞斯特（John Jacob Astor），成為美國首位百萬富豪。他何時達成這項里程碑已難以考證，但尼科爾斯說，最有可能是在他人生中期，大約在1820年代。

尼科爾斯預測，「不久的將來，我們將會看見由AI領域IPO所催生出的其他兆美元富豪」。

精華 FAQ

  • 因為他旗下SpaceX在創紀錄IPO後掛牌上市，市值首日就突破2兆美元，帶動馬斯克身價升至1.2兆美元，成為全球首位兆美元富豪。

  • 根據報導與歷史學者說法，全球第一位億萬富豪是美國石油大亨洛克斐勒，時間是1916年9月26日，當時身價至少達到1億美元。

  • 美國首位百萬富豪是亞斯特（John Jacob Astor），他主要靠紐約市房地產累積財富，致富時間難以精確考證，但推測約在1820年代。

馬斯克 SpaceX 紐約時報

上一則

查克柏格：推動AI轉型途中犯錯「未來更多錯誤」 估年底前不再大裁員

延伸閱讀

馬斯克登首位「兆元富豪」加劇惡化貧富差距

馬斯克登首位「兆元富豪」加劇惡化貧富差距
馬斯克超狂身家：財富超越125國GDP 美國家庭得工作1100萬年

馬斯克超狂身家：財富超越125國GDP 美國家庭得工作1100萬年
馬斯克兆元身價有多狂？超台灣GDP 能買下美國所有新車

馬斯克兆元身價有多狂？超台灣GDP 能買下美國所有新車
SpaceX上市 馬斯克成人類史上首位兆元富豪 可買250萬套房

SpaceX上市 馬斯克成人類史上首位兆元富豪 可買250萬套房

熱門新聞

中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
台北光華商場內，商家提供各種DIY電腦規格組合。 （聯合報系資料照）

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

2026-06-07 07:10
美銀建議美股投資人獲利了結。(路透)

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

2026-06-08 21:36
博通展望未達高標期待無疑是費半本周大跌的導火線。(路透)

費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看

2026-06-05 22:48
記憶體大廠美光科技（Micron）股價1日才突破1,000美元大關，4日就失守此一關卡。（路透）

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

2026-06-05 05:01
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）和SK集團會長崔泰源（右二）、LG集團會長具光謨（左二）、Naver會長李海珍（左）5日聚餐，被稱為「韓版兆元宴」。路透

黃仁勳「韓版兆元宴」餐廳由女兒挑選 店名藏玄機

2026-06-05 08:39

超人氣

更多 >
好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找

好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找
川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗
不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣

不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣
德州爆大規模槍擊 1死10傷…槍手也身亡

德州爆大規模槍擊 1死10傷…槍手也身亡
華航夏季促銷 洛杉磯往返台北926元 還有學生優惠

華航夏季促銷 洛杉磯往返台北926元 還有學生優惠