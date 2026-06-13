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礙於美政府國安顧慮 Anthropic暫停最先進Mythos 5和Fable 5模型服務

編譯任中原／綜合外電
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Anthropic公司暫停最先進的Mythos 5與Fable 5兩種模型服務。...
Anthropic公司暫停最先進的Mythos 5與Fable 5兩種模型服務。（路透）

人工智慧（AI）新創公司Anthropic公司暫停最先進的Mythos 5與Fable 5兩種模型服務，因為美國政府基於國安顧慮，指示該公司限制所有外國用戶進入此一模型。 該公司表示這項命令的「淨效應」，是公司被迫關閉所有地區進入模型的通道，包括美國用戶在內。

Anthropic周五下午收到商務部長盧特尼克的指示，表示政府發現一條「越獄（jailbreak）」通道，能夠繞過模型內建的安全護欄。

Anthropic譴責這項命令，並表示一切都是基於「誤解」。該公司發表聲明指出，「我們相信政府應有能力經由法定的透明、公正、明確及以技術事實為基礎的程序，封鎖不安全的部署。政府這次行動並未遵守這些原則」。

聲明中並指出，「我們不同意政府發現一條狹窄的潛在越獄通道，就能以此為由收回一項數億人使用的模型。如果這項標準適用於整個業界，我們相信這事實上將會停止所有前端模型供應者的新模型部署」。

精華 FAQ

  • 因美國政府基於國安顧慮，要求公司限制外國用戶接入，並指出存在可繞過安全護欄的越獄通道，讓Anthropic最終暫停這兩個模型服務。

  • Anthropic表示，這項命令的淨效應是迫使公司關閉所有地區的模型通道，不只外國用戶受限，連美國用戶也無法繼續使用相關服務。

  • Anthropic譴責命令是基於誤解，認為政府應循透明、公正、明確且以技術事實為基礎的程序處理，而非因單一潛在漏洞就撤回廣泛使用的模型。

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