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SpaceX史上最大IPO報捷 5重點看AI上市潮下一步

SpaceX史上最大IPO報捷 5重點看AI上市潮下一步

編譯劉忠勇／綜合外電
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AI才是SpaceX的真正賣點。（路透）
AI才是SpaceX的真正賣點。（路透）

SpaceX掛牌首日大漲19%，市值一舉超越台積電，不僅締造史上最大規模首次公開發行股票（IPO），也可望為OpenAI和Anthropic等人工智慧（AI）企業上市敞開大門。

這場上市案的意義，已超出火箭、衛星或太空產業本身。SpaceX近月收購xAI，把事業版圖延伸至AI運算和太空資料中心，也使這次IPO成為市場檢驗AI投資熱度、虧損企業估值，以及科技公司籌資能力的重要風向球。

1. SpaceX替超大型AI IPO打頭陣

SpaceX上市首日股價收在160.95美元，比135美元發行價上漲19%，盤中漲幅一度達31%。成功募集750億美元，掛牌後市值約2.1兆美元，超越台積電的1.89兆美元；若按完全稀釋股本計算，估值則達2.2兆美元。

SpaceX只是超大型IPO浪潮的第一棒。OpenAI和Anthropic都已展開上市準備，最快今年掛牌，三家公司可能接連締造歷來最大規模的IPO。

銀行業者已告訴OpenAI和Anthropic，誰先上市，誰就更有機會成為AI產業的定價標竿，並率先取得龐大的市場資金。不過，SpaceX認購熱度遠超預期，也說明市場胃納可能足以容納不只一家大型AI公司。

CNBC財經節目主持人克雷默（Jim Cramer）認為，SpaceX成功上市後，Anthropic等AI業者可能更有意願趁市場熱度仍高時掛牌。他說，銀行家動作很快，現在的想法就是「打鐵趁熱」。

2. SpaceX轉為AI基礎設施業者

SpaceX原本以火箭發射和星鏈（Starlink）衛星網路聞名，但在上市前幾個月大幅轉向AI，先收購估值2500億美元的xAI，之後又取得以600億美元收購AI程式設計新創Cursor的權利。

馬斯克也開始大談太空資料中心：利用星艦（Starship）把龐大運算設備送入低軌道，向AI企業出租算力。SpaceX在公開說明書中估計，這項技術的潛在市場規模高達26.5兆美元。

彭博行業研究全球科技研究主管 Mandeep Singh說：「SpaceX幾乎一夕之間成為新的雲端AI基礎設施業者，市場原本完全沒有料到這項轉變。」

這也使SpaceX和OpenAI、Anthropic不再只是潛在上市同業，也可能成為算力市場上的競爭者或供應商。SpaceX已透過旗下Colossus資料中心，和Anthropic及Google簽訂數百億美元的算力合約。

3. 虧損不再是阻擋上市絕對障礙

SpaceX去年營收187億美元，仍虧損49億美元，但這並未嚇退投資人。IPO共吸引超過3500億美元認購需求，其中散戶認購超過1000億美元，最後僅獲配約150億美元股票。

這對OpenAI和Anthropic極具指標意義。兩家公司每年都因訓練先進AI模型而虧損數十億美元。OpenAI預料未來數年仍會持續燒錢，Anthropic雖預測今年第2季可能意外出現營業利益，但全年仍可能虧損。

SpaceX上市反應顯示，只要投資人相信企業掌握龐大市場和長期成長故事，短期虧損未必會成為上市障礙。

不過，Guardian Wealth Advisors投資顧問密爾伍德（Rand Millwood）提醒，目前全球市值突破1兆美元的企業大多已獲利且現金流為正，SpaceX並不符合這些條件，估值疑慮可能持續存在。

4. 馬斯克精心計算的策略

過去半年，馬斯克和高層對參與上市工作的銀行和顧問只有一個要求：「更快，再快一點。」

SpaceX急於趕在美國期中選舉前掛牌，一方面希望趁川普政府仍對馬斯克大致友善時完成上市，另一方面要搶在OpenAI和Anthropic之前，率先吸收市場對AI上市案的資金，並在馬斯克6月底滿55歲前成為上市公司。

為加快流程，SpaceX捨棄一般IPO慣用的價格區間，直接把發行價定在135美元，出售5.556億股。這種做法在如此大型的美國IPO中前所未見，但讓流程更快，也提高散戶認購的透明度。

SpaceX掛牌後市值立即超越特斯拉，也使市場開始猜測，馬斯克未來是否可能整合兩家公司，以免投資人資金和注意力被分散。

5. 掀新一波科技公司售股潮

SpaceX成功吸收750億美元資金，沒有壓垮股市，反而提振投資信心。克雷默預料，微軟、Meta和亞馬遜等科技巨人，可能因此考慮發行新股，為龐大的AI建設支出籌資，採取類似Google母公司Alphabet的作法。

這代表SpaceX IPO可能帶來兩層影響：一是OpenAI、Anthropic等未上市AI公司加快掛牌；二是已上市科技公司重新評估售股籌資，而不再只依靠現金流、舉債或縮減庫藏股。

不過，後續行情仍取決於油價、通膨和利率。克雷默指出，若中東局勢走向和平，油價可能大跌，進而減輕通膨壓力，為成長股和後續IPO創造更有利環境。

SpaceX這次IPO證明，投資人仍願意為宏大的AI和太空願景投入重金。但OpenAI和Anthropic能否複製SpaceX的成功，關鍵仍在於市場是否相信，他們的虧損最終能轉化為足以支撐估值的營收和現金流。

精華 FAQ

  • 因為SpaceX募資規模空前，首日表現又極強，證明市場願意追捧高成長故事。這使OpenAI與Anthropic等AI公司更有機會趁熱上市，爭取成為估值標竿。

  • SpaceX不再只是火箭與星鏈公司，還收購xAI、布局AI運算與太空資料中心，甚至可向AI企業出租算力。這讓它同時成為競爭者、供應商與新型AI基建業者。

  • 因為市場更重視企業是否擁有龐大市場、技術優勢與長期成長想像。SpaceX雖然仍虧損，但認購需求遠超發行量，顯示投資人願意為未來營收潛力買單。

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