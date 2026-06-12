SpaceX掛牌首日狂飆19% 市值躍居全球第六、穩定AI主導行情軍心

SpaceX這次IPO吸引機構和散戶合計超過3,500億美元的認購需求。(路透)

SpaceX上周五掛牌首日收盤大漲19%，市值一舉增至2.1兆美元，超越博通（Broadcom）和特斯拉 （Tesla ），成為美國市值第六高的上市公司。

這場創紀錄、籌資規模達 750 億美元的上市案，還達成另一層任務：不僅讓馬斯克 的公司股東鬆了一口氣，也讓今年以來受 AI 成長願景推升的整體股市吃下定心丸。

SpaceX今年2月收購馬斯克旗下xAI，進一步擁抱AI，使這次上市多少成了目前由AI股領軍的市場行情的信任投票，也成了競爭對手Anthropic和OpenAI的首次公開發行股票（IPO）的風向球，這兩家均計劃最快今年掛牌。

Allspring Global Investments成長股團隊資深投資組合經理人葛倫戴克（Robert Gruendyke）說：「這對市場，以及接下來同樣規模龐大的IPO來說，都是好兆頭。至少就上市首日來看，定價顯然相當合宜。這應該會讓人更看好市場，尤其是成長股。」

SpaceX股價周五以每股135美元的發行價交易後，盤中一度大漲31%，終場上漲19%，收在160.95美元，以2.2兆美元市值成為全球排名第六高的最有價值上市公司。

外界過去對馬斯克的宏大抱負始終抱持不少懷疑，也不相信這些構想真能帶領SpaceX迎來如此重要的一天。令人意外的是，懷疑者也包括馬斯克本人。

馬斯克上周五早上在X直播中說：「真的很難相信，這家當年從加州艾爾塞貢多（El Segundo）一座倉庫起步的小公司，如今竟要以史上最大規模IPO掛牌上市。」

他說：「如果當年有人告訴我會有這麼一天，我大概會說，老兄，你一定嗑了很猛的快克古柯鹼，因為我當時認為這家公司一定會失敗。」

SpaceX總裁夏特威爾（Gwynne Shotwell）、財務長強森（Bret Johnsen）以及馬斯克的母親梅伊（Maye Musk），穿過大批媒體攝影師、警察和圍觀民眾，進入紐約時代廣場的那斯達克市場中心，出席SpaceX掛牌儀式。馬斯克本人則留在SpaceX位於德州星艦基地（Starbase）的總部，透過遠端方式敲響那斯達克開盤鐘。許多員工當天也另有任務：美股開盤前約一小時，SpaceX才剛從佛羅里達州卡納維爾角發射獵鷹9號火箭，將29枚星鏈（Starlink）衛星送入軌道。

彭博引述知情人士報導，這次IPO吸引機構和散戶合計超過3,500億美元的認購需求。消息人士說，提出認購申請的機構中，接近三分之一最後1股都沒分到。

彭博報導，散戶提出的認購金額超過1,000億美元，但最後獲配股票僅約150億美元，多數需求未能滿足。

儘管市場對SpaceX上市熱情高漲，許多投資人仍質疑，一家尚未獲利的公司是否值得如此高昂的估值。

Energy Group Capital研究主管萊昂斯（Amanda Lyons）說：「就基本面而言，投資人已經跑太快了。」她認為，按各事業加總的估值，SpaceX合理價值約為6,000億美元，只有IPO市值的三分之一左右。

不過，她也說：「但對馬斯克而言，『買貴』從來不是股價下跌的理由。過去十年，凡是押注市場不再願意給馬斯克溢價的人，幾乎都吃了虧。」