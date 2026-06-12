我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊／「保命與蹭冷氣」指南 防熱衰竭、中暑

拿著這張「酷證」 紐約親子輕鬆逛動物園、科學館

馬斯克為Terafab搶EUV機台鋪路 「現身」ASML技術大會大談半導體計畫

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
SpaceX執行長馬斯克準備進軍半導體製造領域，圖為資料照片。（路透）
SpaceX執行長馬斯克準備進軍半導體製造領域，圖為資料照片。（路透）

就在SpaceX準備上市前夕，執行長馬斯克周四（11日）透過視訊方式，對晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）的員工概述他進軍半導體製造領域的計畫，強調晶片製造對他兩大核心業務的重要性，也表明他的晶圓廠將採用ASML的極紫外光（EUV）微影設備。

馬斯克是透過線上連線方式參與ASML年度技術大會，並與執行長傅凱（Christophe Fouquet）對談互動。該活動僅限員工參加，但ASML已證實馬斯克確實透過線上露面。

在「現身」ASML技術大會的影片中，馬斯克重點介紹了位於德州的超大型晶片工廠Terafab計畫。該計畫由 SpaceX、特斯拉以及人工智慧實驗室xAI共同推動，初始投資約550億美元，最終總投資可能高達1,190億美元。馬斯克是在3月正式宣布這項計畫，目標是為特斯拉以及SpaceX生產晶片。

馬斯克強調晶片自主製造對於他旗下公司的重要性，尤其是這座晶圓廠的規模會是特斯拉德州超級工廠的10倍大。他提到，Terafab 的目標是實現「垂直整合生產」，從微影光罩設計、邏輯與記憶體晶片製造，到最先進的封裝，全部要在廠內一手包辦。

馬斯克說，Terafab計劃完全使用ASML提供的EUV微影設備，以2奈米製程，每年生產1,000億至2,000億顆AI晶片。馬斯克直言：「沒有 ASML，台積電、三星與英特爾都無法生產最先進的AI晶片。沒有EUV微影設備，就不可能有Terafab。」

ASML是全球唯一製造EUV設備的公司。

今年4月，英特爾正式加入Terafab計畫，並計劃將其下一代14A製程節點授權給馬斯克的公司。此外，SpaceX員工也正與應用材料、東京威力科創（Tokyo Electron）等設備廠商接觸，洽詢蝕刻與沉積設備的報價與交期。

馬斯克重申自己幾天前在X平台上提到的觀點，認為ASML擁有不可替代的地位，是「歐洲最偉大的公司」。

精華 FAQ

  • 他藉由線上連線向ASML員工說明Terafab計畫，並強調晶片製造對特斯拉與SpaceX的重要性，同時表達未來晶圓廠將高度依賴ASML的EUV設備。

  • Terafab鎖定在德州打造超大型晶片工廠，目標是建立垂直整合生產線，涵蓋光罩設計、晶片製造與先進封裝，並以2奈米製程大量生產AI晶片。

  • ASML是全球唯一能製造EUV微影設備的公司，馬斯克明言沒有ASML就沒有Terafab，也無法生產最先進AI晶片，顯示其在計畫中不可替代。

馬斯克 SpaceX 德州

上一則

估雲端巨擘2027資本支出上看1.4兆美元 高盛批華爾街同業太保守

下一則

FP Markets：《倫敦科技週》人工智能仍是焦點所在

延伸閱讀

SpaceX不缺錢 馬斯克受訪披露掛牌是為了「這件事」

SpaceX不缺錢 馬斯克受訪披露掛牌是為了「這件事」
艾司摩爾對歐盟干預半導體供應鏈發出警告 這樣才是正解

艾司摩爾對歐盟干預半導體供應鏈發出警告 這樣才是正解
馬斯克揭AI資料中心衛星設計為IPO造勢 SpaceX獲大幅超額認購

馬斯克揭AI資料中心衛星設計為IPO造勢 SpaceX獲大幅超額認購
馬斯克打造Terafab 郭明錤：這家台廠可能是關鍵拼圖

馬斯克打造Terafab 郭明錤：這家台廠可能是關鍵拼圖

熱門新聞

台北光華商場內，商家提供各種DIY電腦規格組合。 （聯合報系資料照）

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

2026-06-07 07:10
美銀建議美股投資人獲利了結。(路透)

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

2026-06-08 21:36
中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
記憶體大廠美光科技（Micron）股價1日才突破1,000美元大關，4日就失守此一關卡。（路透）

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

2026-06-05 05:01
博通展望未達高標期待無疑是費半本周大跌的導火線。(路透)

費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看

2026-06-05 22:48
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪台掀起「仁來瘋」，民眾要求簽名的無禮舉動，讓向來親民的黃仁勳罕見變臉，影片曝光引發熱議。圖／smallbighead_tw授權

「妳實在太麻煩了」黃仁勳遭狂追簽名 罕見變臉畫面瘋傳

2026-06-04 18:26

超人氣

更多 >
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開

在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開
68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港

68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆