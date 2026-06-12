估雲端巨擘2027資本支出上看1.4兆美元 高盛批華爾街同業太保守

高盛分析師哈蒙德預估，超大規模雲端業者明年資本支出將超越1兆美元，遠高於華爾街分析師的普遍預期。 （路透）

高盛 集團預估，超大規模雲端服務業者（Hyperscaler）2027年的資本支出，在樂觀情境下上看1.4兆美元，並認為華爾街 的普遍共識，過度低估業者對人工智慧（AI）基建的投資規模。

高盛分析師哈蒙德（Ryan Hammond）表示，近期分析師的預估共識指出，超大規模雲端業者2027年的資本支出將達到9,200億美元，儘管金額仍創新高，但增幅將從2026年的84%，大幅放緩至僅22%。

而哈蒙德認為，如果日益增長的AI投資規模達到國內生產毛額（GDP）的2~3%，與過去歷史上對鐵路和汽車業的投資規模旗鼓相當，那麼超大規模雲端業者的資本支出應會在明年達到約1.1兆美元，增幅45%。

在更樂觀的極端情境下，高盛甚至預期，超大規模雲端業者明年的資本支出將達到1.4兆美元，增幅高達89%。

哈蒙德表示，AI資本支出的增加，意味AI基建受益廠商的獲利和股價短期內將可能上漲，雖然「近期的估值擴張和部位動態，暗示著未來波動將會加劇」。AI基建股如今的中位數本益比為26倍，為自ChatGPT 推出以來最高。

在企業採用方面，高盛表示，企業界對AI的評論仍舊好壞參半。雖然約有54%企業在第1季財報會上談到AI對生產力的影響，但只有2%企業量化了AI生產力對獲利的影響，顯示企業採用「仍在起步階段」。

高盛並補充表示，「對AI賦能（AI enabled）與AI顛覆（AI disrupted）的辯論，將會持續下去，並導致股價報酬離散化」，尤其是在軟體類股，該類股今年來估值已劇烈波動。