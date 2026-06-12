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Nvidia向中國客戶喊話「可以下單了」 AI新產品Vera CPU最快8月出貨

編譯葉亭均／綜合外電
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路透報導，輝達傳出已告知中國客戶，為AI資料中心打造的中央處理器新產品「Vera...
路透報導，輝達傳出已告知中國客戶，為AI資料中心打造的中央處理器新產品「Vera CPU」最快8月可以出貨，客戶現在可開始下單。（路透）

輝達Nvidia）傳出已告知中國客戶，該公司專為AI資料中心打造的中央處理器新產品「Vera CPU」最快8月可以出貨，客戶現在可開始下單。

路透引述三名知情人士說法報導，一些中國客戶已對Vera CPU表達興趣。這是輝達首款獨立開發、專為「代理式AI」所設計的CPU。

最新推銷行動凸顯輝達正迅速轉向新產品，盼逆轉自家在中國市場快速惡化的處境。該公司性能排名第二強的AI晶片H200數月來無法順利出貨至中國，輝達急需新的成長動能。此舉也提高輝達與兩大CPU廠商英特爾與超微（AMD）的競爭力道，後兩者正積極擴大AI資料中心伺服器CPU的供應能力。

其中一名消息人士表示，一家中國大型雲端服務業者計劃採購超過300台伺服器，每台伺服器搭載兩顆Vera CPU。該公司將先部署這批系統進行測試，再根據測試結果決定是否正式大規模採購。

不過，另一名消息人士說，這種初步興趣能否轉化為大規模採用仍有待觀察，因為涉及軟體生態系統、相容性問題，以及企業將既有工作負載從中國國產AI晶片平台遷移至Vera平台的成本與難度。

相較於GPU，CPU在中國銷售面臨的監管障礙可能較少。GPU受到美國出口嚴格管制。華盛頓已核准約10家陸企業採購H200 GPU，但至今仍未有任何一批產品實際交付。知情人士說，中國官方基於扶植本土供應商的考量，尚未批准相關進口。

其中一名消息人士補充，中國客戶初期計畫僅在海外資料中心部署Vera CPU進行測試，而非直接在中國境內大規模使用。

根據研究機構SemiAnalysis估計，單顆Vera處理器售價將「遠高於」2萬美元，若建置完整的256顆晶片機櫃，依記憶體配置不同，成本約可達1,000萬美元。

SemiAnalysis指出，初期大部分Vera CPU將被搭載於大型、可直接部署的整機櫃系統中，這類產品較受超大型雲端業者青睞；較簡單的雙處理器伺服器產品則預計稍晚才會提升產量。

輝達預期，截至明年1月底的本會計年度結束前，Vera CPU晶片營收可望達到200億美元。

中國市場對Vera CPU展性興趣之際，正值全球AI競賽從模型訓練逐漸轉向推論運算。推論運算是AI回答問題、執行任務時所需的即時運算。在這領域中，GPU面臨來自CPU與客製化晶片更大的競爭壓力。

這股趨勢也導致全球CPU供應吃緊。英特爾在2月曾傳出已通知中國客戶，其伺服器CPU交貨期可能長達六個月；超微上月表示，全球CPU市場供應吃緊，需求超出原先預期，供應受限情況短期內難以緩解。

輝達的Vera CPU運算托盤。（路透）
輝達的Vera CPU運算托盤。（路透）

精華 FAQ

  • 輝達主推的是專為AI資料中心打造的Vera CPU，這是其首款獨立開發、鎖定代理式AI應用的中央處理器，並已向中國客戶開放下單。

  • 據消息人士說法，一家中國大型雲端業者考慮採購超過300台伺服器，每台搭載兩顆Vera CPU，先用於測試，之後再決定是否擴大採購。

  • 主要不確定因素包括軟體生態系統是否相容、既有工作負載遷移到Vera平台的成本，以及中國官方對進口與本土供應商扶植政策的影響。

Nvidia 輝達 超微

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