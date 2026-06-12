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SpaceX登場市值就輾軋台積電？全球散戶大戶搶買股

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SpaceX登場市值就輾軋台積電？全球散戶大戶搶買股 比砸錢還要比秒速

編譯葉亭均／即時報導
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馬斯克的SpaceX在IPO期間吸引猛烈認購需求，遠遠超過該公司此次尋求籌資的7...
馬斯克的SpaceX在IPO期間吸引猛烈認購需求，遠遠超過該公司此次尋求籌資的750億美元金額。（路透）

馬斯克的火箭、衛星與AI公司SpaceX IPO完成史上最大規模的首次公開發行股票（IPO），由於全球從主權基金、機構大戶到散戶都在瘋搶認購SpaceX的股票，使得該公司估值直逼1.8兆美元，若開盤後股價狂飆，可能帶動市值一舉超越台積電，奪下全球市值第六寶座。

市值可望突破2兆美元 超越台積電

從衍生商品等市場研判，SpaceX在12日上市首日至少將大漲35%。在亞洲時間周五上午，新加坡線上券商IG International提供的衍生商品數據指出，SpaceX的市值已上看2.4兆美元。若以IPO每股135美元、總估值 1.77兆美元計算，這意味其股價漲幅將超過35%。

另外在加密貨幣交易平台Hyperliquid上，與SpaceX掛鉤的永續期貨交易價格落在174美元左右，這代表該公司市值將超過2.2兆美元。

根據彭博資訊報價，台積電市值目前約1.85兆美元，在市值排行第六；若SpaceX上市大漲，市值很有可能超越台積電，直逼目前約2.6兆美元的亞馬遜。

馬斯克身價將突破1.1兆美元

屆時，馬斯克將成為史上第一位身價超過1兆美元的富豪，而且一個人就擁有兩家市值排行全球前十大的企業，另一家是排名第九的特斯拉（1.5兆美元）。根據路透，目前馬斯克大部分財富來自SpaceX，其持股價值約8660億美元，若再加上特斯拉及其他資產，資產淨值勢必突破1.1兆美元。

SpaceX的股票在IPO期間，掀起全球從散戶到大戶的認購狂潮。根據投行與市場消息人士透露，SpaceX這次發行股票的認購倍數達到四倍，估計吸引到的資金規模高達3000億美元，遠遠超過原本計畫籌募的750億美元。

以下根據消息人士與媒體報導整理各地瘋搶SpaceX股票的情況：

--全球散戶認購額超過1000億美元。

-台灣富邦金控9日代子公司富邦人壽公告，參與SpaceX的普通股首次公開發行，申購金額上限為6億美元。

-南韓未來資產證券公司在上市前夕透過管道弄到了一小批SpaceX IPO的特殊私募份額，結果在開放申購的「1分鐘內」全部被搶光，創下該券商史上最快的跨境私募完售紀錄。

-日本市場獲得的散戶認購配額從20億美元被上調至25億美元。由於湧入的申購意願過於驚人，樂天證券在6月中旬甚至緊急公告，申購截止時間被迫比原訂計畫提早4小時關閉。

-澳洲券商客服大癱瘓。澳洲最大的散戶股票交易平台澳洲聯邦銀行旗下的CommSec，在 IPO 申購意向開放的那一周，客服中心被湧入的電話癱瘓，電話排隊等待時間一度高達一小時以上。

-全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）傳出下單認購至少50億美元。

-中東主權基金都出手，傳沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）與科威特投資局（KIA）提交價值10億至50億美元的認購訂單，而卡達投資局（QIA）也投入可觀資金。

-消息人士說，包括主權基金在內多家大型機構投資者，每家獲得超過10億美元認購額度。

-韓國韓美半導體公司宣布支出500億韓元（約3284萬美元）認購。

精華 FAQ

  • 報導指出，SpaceX IPO後估值約1.77兆美元，衍生市場甚至上看2.4兆美元；若首日大漲逾35%，市值可能超越台積電，躍升全球第六大。

  • 因為從衍生商品與永續期貨價格觀察，市場已提前反映強勁需求；加上認購倍數達四倍、資金湧入達3000億美元，顯示買盤遠超供給。

  • 內文提到台灣富邦金控、南韓未來資產、日本與澳洲散戶平台、BlackRock，以及沙國PIF、科威特KIA、卡達QIA等主權基金，皆積極認購。

SpaceX 台積電 新加坡

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