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中美AI戰線南移拉美 NVIDIA否認成晶片輸中通道

記者張鈺琪／即時報導
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輝達（NVIDIA）拉丁美洲業務主管阿吉亞爾（Marcio Aguiar）近日否...
輝達（NVIDIA）拉丁美洲業務主管阿吉亞爾（Marcio Aguiar）近日否認，拉美已成為受美國管制晶片流入中國的通道。(路透)

中美人工智慧（AI）競爭正延伸至拉丁美洲。輝達NVIDIA）拉丁美洲業務主管阿吉亞爾（Marcio Aguiar）近日否認，拉美已成為受美國管制晶片流入中國的通道，但也坦言，美國出口管制已實際影響公司在當地接單。與此同時，中國科技企業與資本正加快轉向巴西等拉美市場，使當地逐漸成為中美科技角力的新戰場。

2026年里約網路峰會6月8日至11日在巴西里約熱內盧舉行。據香港《南華早報》12日報導，阿吉亞爾10日在峰會期間表示，拉美並未成為受限制晶片流向中國的中轉管道。

不過，他承認，美國政府對晶片出口管制的壓力，已傳導至輝達的銷售端。他透露，一些來自輝達過去未曾有商業往來國家的企業，突然要求大量購買晶片，公司因此必須進一步審查訂單。

阿吉亞爾說，輝達會詢問客戶購買晶片的用途、資料中心所在地，並要求提供相關文件。若對方無法充分說明，公司便會放棄交易。

報導指，這項爭議源自美國AI公司Anthropic今年5月中旬發布的一份報告。Anthropic聲稱，中國實驗室透過走私受限晶片、遠端租用境外資料中心算力，以及利用美國AI模型輸出複製其能力，使中國AI發展仍能維持在技術前沿附近，並呼籲美方持續擴大出口管制。

阿吉亞爾也重申輝達執行長黃仁勳的立場，盼美方放寬限制，使公司能重新向中國出售更先進的晶片。他表示，輝達完全遵守美國出口規定，但目前只能向中國出售性能較低的處理器。他直言，向一個對輝達極為重要的市場，出售明知性能較差的產品「沒有意義」。

黃仁勳先前曾將中國市場形容為價值500億美元的商機。美方其後雖批准輝達H200晶片對中出口，但北京也同步限制國有資金支持的資料中心採購外國AI晶片，並鼓勵科技企業轉用華為昇騰等國產處理器。據英偉達統計，公司在中國AI晶片市場的占有率，已從2022年的95%降至零。

報導指，美國管制在限制中國科技企業取得先進設備的同時，也加快中國推動國產替代，並促使部分科技公司把布局重心轉向拉美市場。

數據顯示，巴西2025年吸收61億美元中國投資，年增45%，成為當年中國對外投資的最大目的地。里約熱內盧也正推動興建Rio AI City資料中心園區，規畫發展成拉美最大規模的AI資料中心聚落。

報導稱，隨著美國將西半球重新列為國家安全與外交優先區域，中國企業及資本也持續擴大在拉美的布局，中美在晶片、AI基礎設施與科技投資領域的競爭，正逐步由亞洲與北美延伸至巴西等拉美國家。

精華 FAQ

  • 輝達拉美業務主管明確否認，拉美已成為受美國管制晶片流向中國的中轉站；但他也表示，公司會持續審查異常訂單，以避免違規風險。

  • 美國限制措施讓部分來自新客戶或陌生市場的採購需求暴增，輝達因此必須查核用途、資料中心位置與文件；若說明不足，交易就會被放棄。

  • 因中國企業受美國管制與國產替代政策影響，開始把投資與布局轉向拉美；巴西吸引大量中國資金，並推動AI資料中心園區，成為新戰場。

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