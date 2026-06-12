看SpaceX火箭炸成火球他卻緊抱持股15年 換200億元大豐收

2008年費許納-沃夫森到SpaceX洛杉磯總部觀看可回收火箭第三次試射的直播，火箭升空不到兩分鐘便化為火球墜毀，當時SpaceX總裁夏特威爾冷靜地說：「再造一枚，再試一次。」示意圖。(路透資料照)

走進舊金山 一間裁縫店樓上的不起眼辦公室，沒有櫃台、沒有接待人員，迎面而來的是一具巨大的SpaceX 火箭引擎，為了把它搬進來，甚至得動用起重機拆掉整扇窗。這裡是創投公司137 Ventures的總部，過去15年來，創辦人費許納-沃夫森（Justin Fishner-Wolfson）在此努力募資、四處收購SpaceX股票。儘管有很多獲利了結的機會，但他一股也沒賣過。

一點一點的加碼的結果是，137 Ventures現已持有超過1%的SpaceX股權。按IPO估值計算，大概值200億美元。

現年44歲的費許納-沃夫森受訪表示：「這很可能定義我的整個職涯。」

他和SpaceX的淵源要追溯到2008年。當時26歲的他在提爾（Peter Thiel）的創投基金Founders Fund任職，負責追蹤剛投資的SpaceX。當時SpaceX小到辦公室白板上還畫著手繪火箭草圖。

那年8月，費許納-沃夫森飛到SpaceX洛杉磯總部，觀看可回收火箭第三次試射的直播。火箭升空不到兩分鐘便化為火球墜毀。

那時Founders Fund剛投入2,000萬美元，相當於基金資產約一成。他緊張地詢問SpaceX總裁夏特威爾（Gwynne Shotwell）接下來怎麼辦。對方冷靜回答：「再造一枚，再試一次。」

回到舊金山時，費許納-沃夫森知道的其實不比出發前多多少。不過，他的老闆們沒慌，選擇繼續支持SpaceX。如今，那筆2,000萬美元的投資已變成數十億美元。

但陪伴SpaceX走過最艱難歲月的費許納-沃夫森，也說不準上市後的股價會怎麼走。SpaceX仍在虧損，部分AI業務也落後競爭對手，「周五它可能漲四倍，也可能暴跌50%」。

由於禁售規定，他至少要等到8月財報公布後才能開始賣股。他計劃第一時間把大部分持股分給137 Ventures的投資人，讓每個人自己決定要賣還是留。他說自己不急著套現，甚至認為SpaceX未來有機會達到發行價的10倍：「這仍然是一家我相信的公司。」