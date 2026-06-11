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買不到SpaceX？亞洲散戶靠這些辦法搶賺火箭財

編譯葉亭均／綜合外電
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馬斯克旗下太空公司SpaceX締造史上最大規模的IPO紀錄。(路透)
馬斯克旗下太空公司SpaceX締造史上最大規模的IPO紀錄。(路透)

馬斯克旗下太空公司SpaceX締造史上最大規模的IPO紀錄，籌得約750億美元資金，使公司市值一舉達到約1.8兆美元。亞洲各地散戶投資人迄今大致被排除在這場IPO之外，但也尋找了各種創新方式參與這場上市盛宴。

從首爾到上海的投資人由於無法直接參與SpaceX的IPO，紛紛轉向太空產業供應鏈企業與相關題材ETF，以及追蹤那斯達克100指數的基金，希望在SpaceX股票正式上市後，能間接分享市場預期的漲幅。

Vantage Global Prime分析師Hebe Chen表示：「我們看到來自各種不同交易風格與風險偏好的客戶，對SpaceX的興趣持續升溫。這股熱潮不像一般IPO詢問，更像是投資人想在火箭發射前先搶到座位。」

各市場參與方式差異很大，目前亞太地區僅有日本與澳洲的散戶投資人能夠直接參與此次IPO。

在南韓，一些渴求交易的散戶投資人透過當地券商未來資產證券公司的私募配售取得認購資格。根據韓聯社旗下Yonhap Infomax報導，認購配額在1分鐘內即被搶購一空。至於未能參與的投資人，則將目光轉向供應鏈與同一產業的同業。

SpaceX概念股尤其受到追捧，市場押注大量新資金流入後，最終將嘉惠SpaceX的供應商，帶動衛星、通訊設備到火箭發射基礎設施等整體產業發展。

在中國和台灣的一些企業大受關注，位於中國深圳、供應星鏈衛星（Starlink）相關地面終端零組件的信維通信今年來已大漲60%；電子產品防護面板業者藍思科技則大漲41%，遠優於滬深300僅約2%的漲幅。

在台灣，投資人也大舉湧入衛星與通訊設備供應商，包括啟碁今年來飆漲175%、敬鵬大漲91%、昇達科大漲147%。

根據媒體報導，上述三家公司均表示他們供應的零組件被應用於SpaceX 相關產品，他們的股價表現超越了台股大盤。台股今年來上漲49%，是全球表現最強勢市場之一。

精華 FAQ

  • 因為此次IPO的開放對象有限，亞太地區目前僅日本與澳洲散戶可直接參與，其他市場投資人多被排除，只能尋找替代投資管道。

  • 投資人多改買太空產業供應鏈企業、相關題材ETF，以及追蹤那斯達克100指數的基金，希望在SpaceX上市後間接分享可能的漲勢。

  • 中國與台灣的相關企業漲勢明顯，像信維通信、藍思科技，以及台灣的啟碁、敬鵬、昇達科都大幅上漲，反映市場對火箭題材高度追捧。

馬斯克 SpaceX

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