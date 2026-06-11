我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普揚言今晚猛烈打擊伊朗 未來不排除奪取哈格島

曾遭阿拉伯石油禁運 美石油出口如今稱霸全球

曾遭阿拉伯石油禁運 美石油出口如今稱霸全球 手握新王牌

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國從1973年遭阿拉伯國家石油禁運的受害者，轉變為全球最大石油出口國，能源正成...
美國從1973年遭阿拉伯國家石油禁運的受害者，轉變為全球最大石油出口國，能源正成為華府新的戰略籌碼。（路透）

美國正式躍升為全球最大石油出口國，改寫數十年來由沙烏地阿拉伯與俄羅斯主導的能源版圖。這不僅是產量排名的變動，隨著伊朗戰爭衝擊中東供應、俄羅斯出口受制裁影響，華府如今除了掌握美元與軍事優勢外，能源也正成為新的地緣政治武器。

美國5月原油與燃料出口量達每日1,050萬桶，連續第三個月蟬聯全球之冠。同期俄羅斯僅出口約700萬桶，沙烏地阿拉伯跌至590萬桶。

愈來愈多歐洲與亞洲國家轉向採購美國能源，也讓全球能源市場權力重心出現數十年來最大轉變。能源正逐漸成為華府影響盟友與對手的新槓桿，同時削弱石油輸出國組織（OPEC）長期以來對全球油市的主導地位。

這項變化對美國而言具有特殊意義。1973年，美國因支持以色列而遭阿拉伯產油國發動石油禁運，重創經濟。如今情勢完全逆轉。受惠於頁岩油革命，美國原油與液態燃料產量已從2000年的約800萬桶增至約2,200萬桶，成為過去15年全球石油供應成長的最大來源。

能源顧問公司Kpler政策主管Michelle Brouhard表示，伊朗戰爭讓華府意識到自己握有一項過去未曾真正運用的工具：能源出口。當愈來愈多國家依賴美國石油與天然氣，美國在外交談判中的影響力也隨之提升。

目前歐洲占美國石油出口約47%，高於2021年的37%；亞洲占比也從去年的37%升至46%。

精華 FAQ

  • 美國已正式躍升為全球最大石油出口國，5月原油與燃料出口達每日一千零五十萬桶，連續第三個月居首，超越俄羅斯與沙烏地阿拉伯。

  • 主要來自頁岩油革命帶動的產量大增，美國原油與液態燃料產量自2000年約八百萬桶升至約兩千兩百萬桶，成為全球供應成長最大來源。

  • 隨著歐洲與亞洲更依賴美國石油和天然氣，華府除了美元與軍事優勢外，也多了一張能源王牌，可在談判中影響盟友並牽制對手。

石油 伊朗 沙烏地阿拉伯

上一則

Nvidia悄悄變身價值股 本益比竟低於史坦普500指數

延伸閱讀

沙烏地連二月調降銷往亞洲原油售價 OPEC+調高增產目標但象徵意義居多

沙烏地連二月調降銷往亞洲原油售價 OPEC+調高增產目標但象徵意義居多
油價重返100美元 分析師警告：全球能源市場恐已回不了頭

油價重返100美元 分析師警告：全球能源市場恐已回不了頭
石油庫存快速減少 6月布蘭特油價恐上看140美元

石油庫存快速減少 6月布蘭特油價恐上看140美元
油價漲難擋資金轉向：全球石油投資將跌破5000億美元

油價漲難擋資金轉向：全球石油投資將跌破5000億美元

熱門新聞

台北光華商場內，商家提供各種DIY電腦規格組合。 （聯合報系資料照）

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

2026-06-07 07:10
美銀建議美股投資人獲利了結。(路透)

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

2026-06-08 21:36
記憶體大廠美光科技（Micron）股價1日才突破1,000美元大關，4日就失守此一關卡。（路透）

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

2026-06-05 05:01
博通展望未達高標期待無疑是費半本周大跌的導火線。(路透)

費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看

2026-06-05 22:48
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪台掀起「仁來瘋」，民眾要求簽名的無禮舉動，讓向來親民的黃仁勳罕見變臉，影片曝光引發熱議。圖／smallbighead_tw授權

「妳實在太麻煩了」黃仁勳遭狂追簽名 罕見變臉畫面瘋傳

2026-06-04 18:26
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）和SK集團會長崔泰源（右二）、LG集團會長具光謨（左二）、Naver會長李海珍（左）5日聚餐，被稱為「韓版兆元宴」。路透

黃仁勳「韓版兆元宴」餐廳由女兒挑選 店名藏玄機

2026-06-05 08:39

超人氣

更多 >
亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警
昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助
谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？
四生肖今年容易陷入「財富空心感」 賺得多不如賺得踏實

四生肖今年容易陷入「財富空心感」 賺得多不如賺得踏實
印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效