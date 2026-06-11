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Nvidia悄悄變身價值股 本益比竟低於史坦普500指數

編譯季晶晶／綜合外電
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輝達股價近日走弱，預估本益比已低於史坦普500指數，市場開始討論其是否正逐漸轉變...
輝達股價近日走弱，預估本益比已低於史坦普500指數，市場開始討論其是否正逐漸轉變為價值股。（路透）

儘管輝達Nvidia）仍被市場歸類為高成長科技股，但近期股價持續回檔，估值已跌至比史坦普500指數更便宜的水準，開始浮現價值股特徵。

輝達周三下跌3.7%，收在200.42美元，近一個月累計跌幅約6%。

根據FactSet資料，目前預估本益比約19.7倍，低於史坦普500指數的20.4倍。對一家仍被視為AI產業核心受惠者的企業而言，這樣的估值相當罕見。

在股價表現上，輝達周三下跌3.7%，收200.42美元，近一個月累計跌幅約6%。

投資機構Laffer Tengler Investments執行長Nancy Tengler表示，由於輝達大幅提高股利，加上近期股價表現落後，該公司已將輝達納入價值投資組合。

她指出，輝達明年預估本益比約20倍，2027年約23倍，但市場預估其獲利成長率高達87%。以這樣的成長速度來看，輝達比許多民生消費類股更具吸引力。

除估值下降外，龐大的現金回饋能力也是市場開始以價值股角度看待輝達的重要原因。輝達規劃，未來將把50%的自由現金流透過股利與庫藏股回饋股東。

市場預估，輝達2026年自由現金流將達1,940億美元，意味著回饋股東的金額可能超過970億美元。

精華 FAQ

  • 主因是股價近期回檔、預估本益比降至19.7倍，甚至低於史坦普500的20.4倍；同時公司提高股利並強化庫藏股，讓投資人重新評估其價值屬性。

  • 輝達周三下跌3.7%，收在200.42美元，近一個月累計跌約6%。在股價走弱下，市場給予的預估本益比已回落到19.7倍，估值明顯降溫。

  • 公司規劃未來將把50%的自由現金流用於股利與庫藏股。市場估2026年自由現金流可達1,940億美元，代表回饋股東金額可能超過970億美元。

輝達 史坦普500 Nvidia

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