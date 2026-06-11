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AI資料中心補貼風向變了 亞利桑納州擬凍結稅務優惠3年

編譯季晶晶／綜合外電
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AI資料中心快速擴張帶動投資，也引發耗電耗水爭議，亞利桑納州正考慮暫停相關稅務優...
AI資料中心快速擴張帶動投資，也引發耗電耗水爭議，亞利桑納州正考慮暫停相關稅務優惠。示意圖。（路透）

在民眾質疑資料中心耗費過多水電資源、卻持續享有稅務補貼之際，亞利桑納州議員提案，未來三年暫停向新資料中心提供銷售稅減免優惠。如果法案過關，將成為全美各州迄今為止對該產業最強硬的政策回應之一。

這項提案被納入共和黨領袖周二公布的180億美元預算案中。此前，亞利桑納州州長郝愷悌（Katie Hobbs）要求州議會廢除這項稅務優惠。

亞利桑納州擁有全美第七多的資料中心，吸引到微軟、亞馬遜、GoogleMeta等大型資料中心開發商前來投資設廠。但當地民怨日益高漲。

批評人士指出，資料中心消耗過多能源和水資源，而營運業者多為全球市值最高、獲利最強的科技企業，不應由納稅人提供補貼。

根據州政府資料，這項資料中心稅務優惠於2013年通過，州政府每年約減少3,800萬美元稅收。

預算案預計於周三送交聯合撥款委員會聽證會審議，共和黨領袖表示，法案預計最快周四交付州議會進行最終表決。若順利過關，未來三年內新建資料中心將無法再申請相關銷售稅優惠。

亞利桑納州不是唯一檢討資料中心補貼政策的地區。根據全美州議會聯盟統計，至少已有24個州提出廢除或大幅削減資料中心稅務優惠的法案。

精華 FAQ

  • 提案內容是未來三年暫停向新資料中心提供銷售稅減免，等於讓新建案無法再申請相關稅務優惠。若法案通過，將明顯提高業者設廠成本。

  • 批評者認為資料中心大量消耗水電資源，卻由納稅人承擔稅收減免，不符合公平原則；而且受益企業多為獲利龐大的科技巨頭，更引發反彈。

  • 亞利桑納州並非孤例，根據全美州議會聯盟統計，至少已有二十四個州提出廢除或大幅削減資料中心稅務優惠的法案，顯示各州態度正趨於嚴格。

亞利桑納州 Google Meta

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