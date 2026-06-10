Xbox傳下月大裁員 新執行長坦言利潤欠佳

Xbox仍擁有足以定義業界格局的遊戲品牌。(路透)

彭博引述知情人士報導，微軟 （Microsoft）Xbox 部門計劃下月進行大規模裁員，新任Xbox事業部執行長莎瑪（Asha Sharma）正著手整頓遊戲部門，以遏止營收下滑。

知情人士表示，這波裁員實際規模尚不明確，預計將在微軟 6 月 30 日止會計年度結束後不久進行。他們也透露，Xbox 也計劃大幅刪減行銷及其他事業領域的預算。

莎瑪自 2 月出任 Xbox 執行長以來，便迅速在這個事業部嶄露頭角。她公開談及組織面臨的挑戰，近日在彭博科技大會上說，她計劃對這個「狀況不佳」的事業部「重新設定方向」。

莎瑪周三發給員工的一封電子郵件，後來也刊登在 Xbox 部落格上。她寫道，該業務的「當責利潤率」（accountability margin，微軟用以反映獲利能力的指標）已暴跌至 3%。

她在信中說：「撇開動視暴雪（Activision Blizzard King）不談，過去五年來，我們在內容、平台和硬體補貼方面持續投入超過 200 億美元，但同期間我們的年營收卻減少近 5 億美元。展望未來，這樣的情況不能再持續下去了。」

莎瑪寫道，Xbox擁有足以定義業界格局的遊戲品牌，無論市場潛力或玩家需求都極為龐大，「但我們沒有給予足夠的資源在競爭中脫穎而出」。她也說，穩定推出獨家遊戲和全新原創 IP，同樣是成功不可或缺的關鍵。「未來五年，我們必須重新檢視兩者之間的平衡，以及整體投資策略的優先順序。」