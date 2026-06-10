Xbox傳下月大裁員 新執行長坦言利潤欠佳
彭博引述知情人士報導，微軟（Microsoft）Xbox 部門計劃下月進行大規模裁員，新任Xbox事業部執行長莎瑪（Asha Sharma）正著手整頓遊戲部門，以遏止營收下滑。
知情人士表示，這波裁員實際規模尚不明確，預計將在微軟 6 月 30 日止會計年度結束後不久進行。他們也透露，Xbox 也計劃大幅刪減行銷及其他事業領域的預算。
莎瑪自 2 月出任 Xbox 執行長以來，便迅速在這個事業部嶄露頭角。她公開談及組織面臨的挑戰，近日在彭博科技大會上說，她計劃對這個「狀況不佳」的事業部「重新設定方向」。
莎瑪周三發給員工的一封電子郵件，後來也刊登在 Xbox 部落格上。她寫道，該業務的「當責利潤率」（accountability margin，微軟用以反映獲利能力的指標）已暴跌至 3%。
她在信中說：「撇開動視暴雪（Activision Blizzard King）不談，過去五年來，我們在內容、平台和硬體補貼方面持續投入超過 200 億美元，但同期間我們的年營收卻減少近 5 億美元。展望未來，這樣的情況不能再持續下去了。」
莎瑪寫道，Xbox擁有足以定義業界格局的遊戲品牌，無論市場潛力或玩家需求都極為龐大，「但我們沒有給予足夠的資源在競爭中脫穎而出」。她也說，穩定推出獨家遊戲和全新原創 IP，同樣是成功不可或缺的關鍵。「未來五年，我們必須重新檢視兩者之間的平衡，以及整體投資策略的優先順序。」
知情人士指出，Xbox正面臨營收下滑與獲利壓力，新任執行長莎瑪上任後準備整頓組織，藉由裁員與縮減預算來改善成本結構，並為後續轉型騰出空間。 她表示Xbox的「當責利潤率」已跌至3%，過去五年即使投入超過200億美元於內容、平台與硬體補貼，年營收仍減少近5億美元，顯示現行模式難以持續。 莎瑪強調，Xbox將重新檢視獨家遊戲與原創IP之間的平衡，同時調整整體投資優先順序，並確保穩定推出能帶動市場競爭力的作品，以改善長期表現。
精華 FAQ
知情人士指出，Xbox正面臨營收下滑與獲利壓力，新任執行長莎瑪上任後準備整頓組織，藉由裁員與縮減預算來改善成本結構，並為後續轉型騰出空間。
她表示Xbox的「當責利潤率」已跌至3%，過去五年即使投入超過200億美元於內容、平台與硬體補貼，年營收仍減少近5億美元，顯示現行模式難以持續。
莎瑪強調，Xbox將重新檢視獨家遊戲與原創IP之間的平衡，同時調整整體投資優先順序，並確保穩定推出能帶動市場競爭力的作品，以改善長期表現。
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