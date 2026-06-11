IPO熱潮 美股終結供給萎縮時代 投資人：泡沫徵兆浮現

排山倒海的新股發行潮考驗市場胃納。(路透)

美國股市即將結束股票供給長達20多年的萎縮局面，隨著三大重量級首次公開發行股票（IPO）陸續登場，市場將迎接排山倒海的新股發行潮。投資人也為此發出警告：市場消化量是有限度的。

SpaceX、Anthropic和OpenAI領銜IPO之際，科技巨人也計劃透過數百億美元的現金增資為龐大的AI支出籌資。此舉逆轉了過去數十年來上市公司實施庫藏股回饋股東的做法，而正是這股買回自家股票的浪潮推動美股 自2016年以來翻漲逾二倍。

高盛 估計，美國股市的股票淨供給量（流入市場的新股扣除庫藏股或下市企業後的規模）2026年將接近持平。 2003年以來，這項指標一直處於負值。高盛更預測，隨著今年上市公司的股票閉鎖期屆滿，2027年還會湧現更大規模的釋股潮。

少了股票供給持續萎縮這股順風，部分分析師和投資人擔心，華爾街以科技股為主的多頭行情終將後繼無力。

巴克萊全球研究部主管拉賈迪亞克夏（Ajay Rajadhyaksha）說：「這是一個根本性轉變。」他指出，科技巨人在 AI的支出已壓縮實施庫藏股的空間，使多家大企業由轉為股票的淨發行者。

他說：「這十年來，大盤大漲的背後究竟有多少成分是因股票淨供給減少而受惠，這將為我們提供一個最純粹的檢驗。」

根據Dealogic統計數據，今年內不計排除特殊目的併購公司（SPACs）已有60家美國公司掛牌上市，籌資規模近 400億美元，寫下2021年以來同期最高的籌資總額。高盛預測，在這波大型上市潮的推動下，今年全年IPO金額可望創新高2250億美元。其中，馬斯克旗下結合火箭和AI的SpaceX，計畫在未來幾天的新股上市中募資高達860億美元。

不過，上市公司增發新股，恐怕代表更大格局的轉變。Bespoke Investment Group分析師皮爾克斯（George Pearkes）指出，Alphabet上周完成近850億美元的歷史性現金增資，以支應龐大的AI投資，Google母公司11年來也首度成為股票淨發行方。英國金融時報報導，Meta也在研議規模相近的售股案。

不過，和美股整體的市場規模相比，新增股票總量還算小。德意志銀行全球總經研發部主管雷德（Jim Reid）認為，考量到市場對AI題材需求若渴，外界憂心發售潮會引發市場大跌，「或許言過其實」。

話雖如此，部分市場觀察家仍擔心，投資人為了在投資組合中騰出空間承接新股，勢必得拋售其他持股，這將為大盤帶來更多震盪。那斯達克綜合指數上周五重挫4.2%，周二再跌1%。

自SpaceX上個月遞件申請IPO以來，美國上市科技巨人「科技七雄」市值已經蒸發超過1兆美元。市場先前便陸續傳出警告，指出投資人正紛紛賣股籌資來買進新上市股票。

部分基金經理人也提醒，過去籌資熱潮往往也是大盤觸頂反轉的跡象之一，因為公司內部人會逢高出脫持股，市場也往往在此時開始動搖。

Richard Bernstein Advisors投資長伯恩斯坦（Richard Bernstein）說：「新股發行量創紀錄，正是泡沫化的經典徵兆之一。」他說：「這三家IPO上市案規模即使扣除通膨因素，也將使整個科技泡沫時期（1999至2000年）的籌資總額相形見絀。」