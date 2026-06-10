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Space X擬2027年底前啟動軌道AI運算測試 較IPO揭露時程更早

編譯季晶晶／綜合外電
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SpaceX擬於2027年底前啟動軌道AI運算測試，早於IPO文件揭露最快202...
SpaceX擬於2027年底前啟動軌道AI運算測試，早於IPO文件揭露最快2028年部署的時程。圖為紐約摩根史坦利大樓外的SpaceX IPO宣傳看板。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：SpaceX擬在2027年底前啟動軌道AI運算示範，較IPO文件所揭露時程更早。
  • 重點二：公司向投資人表示，初期部署屬技術驗證，並未直接等同商業化全面上線。
  • 重點三：馬斯克稱相關技術多已存在於星鏈系統，首代衛星可能採用輝達晶片。

根據兩名出席SpaceX上市前投資人說明會的人士，SpaceX高層表示，該公司目標是在2027年底前啟動太空人工智慧（AI）運算基礎設施的首次示範部署，時程上早於IPO文件揭露的「最快2028年」。

這項軌道運算計畫是SpaceX向投資人描繪的長期成長藍圖的核心。SpaceX在IPO文件中宣稱，自己是「唯一具備商業化可行路徑、能大規模建置軌道AI運算的企業」。

SpaceX已向監管機關申請許可，希望發射多達100萬顆太空資料中心衛星。

兩名知情人士指出，在IPO前的兩場投資人說明會上，SpaceX總裁夏特威爾與財務長強森向投資人說明，計劃於2027年開始展示軌道AI運算能力。

雖然IPO文件稱軌道資料中心最快可於2028年開始部署，但並未區分示範任務與商業部署。

夏特威爾與強森將初期部署描述為技術驗證的示範系統，一名知情人士認為，IPO文件採取較保守時程，可能是為星艦（Starship）開發或衛星製造延誤預留空間。

SpaceX尚未回應置評請求。

然而，作為軌道運算計畫基礎的可重複使用火箭星艦，目前仍比SpaceX執行長馬斯克最初設定的目標落後多年，尚未證明能達到大規模部署所需的快速回收與重複使用能力。

未出席說明會的Founder ETFs合夥人兼投資組合經理莫納漢（Michael Monaghan）對SpaceX達成既定時程頗具信心。他說，馬斯克旗下多家公司確實都出現專案延誤，但那是因為沒有明確答案、難度極高的技術挑戰，而軌道資料中心雖有難度，所需技術大多已存在，問題範圍相對明確。

馬斯克周一發布影片表示，建造軌道AI資料中心並不是特別困難的工程挑戰，因為許多所需技術已存在於目前的星鏈衛星網路中。他說，第一代AI衛星很可能採用輝達（Nvidia）晶片，其運算能力將相當於一套輝達GB300機櫃。

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