整理包／SpaceX上市倒數 散戶如何買到股票？6大重點一次看

SpaceX即將上市，募資規模上看750億美元，市場關注散戶配售、估值合理性及後續股價表現。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： SpaceX預計2026年6月掛牌，估值與募資規模若達標，可能刷新全球IPO紀錄；散戶可透過券商申購，但需求已超額，且公司治理仍高度集中於馬斯克。

SpaceX 預計於2026年6月12日在美國納斯達克掛牌上市。市場預期，若被納入主要指數，追蹤指數基金可能帶來數百億美元被動買盤。散戶雖有機會參與這場歷史性IPO，但超額認購可能導致配不到股票。

1、史上最大IPO？

SpaceX計劃發行價為每股135美元，募資規模約750億美元，公司估值上看1.78兆美元，如果最終募資規模維持不變，有望超越阿里巴巴 與沙烏地阿美，締造全球史上最大IPO紀錄。

2、散戶配售比？

可能保留最高25%的股票給散戶，遠高於大型IPO常見的5%至10%。此舉反映散戶在美股 市場的重要性持續提升。

3、申購途徑？

美國投資人可透過Charles Schwab、Fidelity、Robinhood、SoFi及E*Trade等券商申購。若未參與IPO，上市後也可直接在那斯達克市場買進。此外，若被納入主要股價指數，追蹤指數的ETF及共同基金未來可能被迫買進SpaceX股票。

4、買得到想要股數嗎？

根據消息人士，目前申購需求約為供給的3.5至4倍，顯示已出現超額認購。分配方式將由承銷團依最終申購情況決定，可能採平均配發或按申購金額比例分配，部分投資人甚至可能完全配不到股票。

5、股東能否影響重大決策？

馬斯克未出售任何持股，仍掌握82.4%的投票權。這意味公司治理高度集中，一般股東幾乎無法左右董事改選、重大併購、資本配置及公司策略方向。

6、風險與機會？

部分分析師認為，SpaceX的IPO估值已反映高度成長預期，上市初期雖可能受指數基金被動買盤支撐，但中長期仍存在估值修正風險。

機會來自美國政府國防合約及Starship火箭的商業化；風險包括發射失敗、法規變化、競爭者追趕，以及馬斯克爭議言論損害商譽。

專家建議僅投入小額資金，若短期大漲可考慮獲利了結，避免重押。