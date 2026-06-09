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馬斯克催油門SpaceX IPO需求爆表 吸金2500億元、超額認購4倍

編譯葉亭均／綜合外電
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摩根士丹利9日在曼哈頓中城舉辦午餐會，為300名機構投資者說明SpaceX IP...
摩根士丹利9日在曼哈頓中城舉辦午餐會，為300名機構投資者說明SpaceX IPO計畫。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：SpaceX傳出吸引逾2500億美元認購，超額約3.5至4倍。
  • 重點二：馬斯克與高層積極路演，向機構投資人推銷IPO計畫。
  • 重點三：公司強調火箭、星鏈與太空AI布局，市場仍關注定價變化。

根據知情人士說法，馬斯克的太空探索公司SpaceX已吸引超過2,500億美元的投資人認購需求，遠遠超過該公司此次尋求籌資的750億美元金額，有望締造史上規模最大的首次公開發行股票（IPO）紀錄。

路透引述的消息人士在周二（9日）表示，SpaceX IPO案目前超額認購倍數達到3.5倍至4倍，銀行家與投資人認為，這是需求強勁的最新跡象。長期持有型基金已提交某位消息人士所形容的「大額認購訂單」。另有消息人士表示，馬斯克本人曾短暫參加一些與潛在投資人的Zoom會議。

消息人士說，該公司目前仍處於IPO行銷推廣階段。另一位熟悉計畫的人士說，SpaceX總裁兼營運長夏特威爾（Gwynne Shotwell）與財務長強森（Bret Johnsen）周二預定出席摩根士丹利在曼哈頓中城舉辦的午餐會，約 300名機構投資人參加。

在SpaceX於周四下午進行IPO定價前，投資人需求仍可能出現變化。

認購數據反映的是投資意向，而非最終配售結果；最終配售規模將於定價時決定。消息人士表示，一些大型機構投資者通常會在IPO流程後期才提交認購單。

SpaceX尚未立即回應置評請求。

SpaceX這次公開發行股票，正值市場極度波動之際。那斯達克指數上周五出現一年多來最大跌幅，周二繼續下跌；比特幣周二下跌2.8%，已較1月高點低了37%。一些分析師推測，近期市場回落的原因之一，可能是 SpaceX的認購者為籌措買進SpaceX股票的資金，而賣出其他資產。

SpaceX路演簡報與IPO文件中強調其火箭發射業務的獨特性。該公司表示，過去三年，全球送入軌道的大多數載重都是由SpaceX發射完成，另也凸顯了星鏈（Starlink）衛星網路業務的實力。

SpaceX也吹捧旗下AI業務未來將迎接23兆美元的市場機會，表示自家是唯一能夠擺脫地面企業限制、利用太空建立AI運算能力的企業，而這項能力未來預計將吸引龐大需求。

根據SpaceX的說法，美國的發電能力與電腦運算能力成長速度落後於中國大陸，部分原因是美國大型計畫面臨諸多障礙。公司認為，透過利用SpaceX的發射能力，將資料中心及其他基礎設施部署到太空中，可以彌補這一缺口。

SpaceX表示：「透過大幅降低進入太空的成本，我們得以擴展使命，著手解決地球上一些最迫切的挑戰，包括透過提供網路連接，讓超過30億尚未上網的人口能夠連接網路以及人類集體知識，從而縮小數位落差。」

精華 FAQ

  • 根據知情人士說法，SpaceX已吸引逾2500億美元認購需求，遠高於750億美元籌資目標，超額認購約3.5倍至4倍，顯示市場反應相當熱烈。

  • 消息指出，馬斯克曾短暫參與潛在投資人的Zoom會議，而總裁Shotwell與財務長Johnsen也出席摩根士丹利在曼哈頓舉辦的機構投資人午餐會。

  • SpaceX強調火箭發射業務的獨特地位、星鏈衛星網路的實力，以及太空AI運算的長期潛力，並主張以更低成本進入太空，拓展網路與基礎設施應用。

馬斯克 SpaceX

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