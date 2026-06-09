美股劇烈震盪 科技股領跌 市場緊盯SpaceX上市與通膨數據

SpaceX預計本周掛牌，又一家市值逾兆美元的公司即將登場，可能促使投資人調整持股、減碼其他主要科技股。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美股盤中急跌後收復部分失地，科技股與晶片股仍是主要賣壓來源。

美股盤中急跌後收復部分失地，科技股與晶片股仍是主要賣壓來源。 重點二： 市場擔憂升息與通膨數據，加上SpaceX本周掛牌引發資金輪動。

市場擔憂升息與通膨數據，加上SpaceX本周掛牌引發資金輪動。 重點三：等權重標普上漲且多數類股收紅，顯示賣壓主要集中於少數科技權值股。

美股 周二大幅震盪，史坦普500 指數盤中一度重挫逾2%，最終收復大部分失地，科技股再度承壓，川普表示必須回應伊朗擊落美軍直升機事件，也在午後加重賣壓。

史坦普500指數下跌19.08點，跌幅0.3%，收7,386.65點；那斯達克指數下跌250.84點，跌幅1%，收25,678.82點；道瓊斯工業指數上漲86.10點，漲幅0.2%，收50,872.11點。

費城半導體指數震盪更加劇烈，盤中一度大跌8.6%，終場跌幅收斂為1.9%，邁威爾科技（Marvell Technology）大跌7.6%，高通（Qualcomm）和超微 （AMD）跌幅均逾3%，美光科技（Micron）跌1.4%，博通Broadcom）下跌1.1%，輝達（NVIDIA）下跌0.2%。台積電ADR收漲0.3%。

分析師指出，這波震盪起因多元：投資人在科技股大漲後獲利了結、升息疑慮揮之不去，加上SpaceX預計本周掛牌，又一家市值逾兆美元的公司即將登場，可能促使投資人調整持股、減碼其他主要科技股。

JonesTrading首席市場策略師歐盧克（Michael O'Rourke）說：「今早反彈後後繼無力，引發更廣泛的賣壓，市場也在進行資金輪動……部分原因更多是動能釋放。」

他也說，川普的貼文短暫「引發了新一輪下跌」。eToro的肯韋爾（Bret Kenwell）說：「雖然我們樂見科技股領漲，但若漲勢能擴及其他類股，對市場健康更為有利。當領漲動能只集中在科技業的一角，市場基礎就會顯得有些不穩。」

Baker Boyer Bank投資長康尼森（John Cunnison）說：「市場樂觀心理已持續數月，不斷推升股市創高，因此任何被視為不利的因素——不論是通膨升溫還是潛在升息——都可能讓市場失去平衡。」

蘋果（Apple）、思科（Cisco Systems）跌幅均逾3%。

光網路設備商Ciena大跌5.9%，該公司公布可轉換債券發行定價。

值得注意的是，反映市場廣度的等權重史坦普500指數上漲0.8%，史坦普500指數11大類股有9個收漲，防禦性類股領漲，僅科技和能源類股收跌，顯示賣壓仍集中於晶片股，整體市場尚稱穩健。

本周焦點是周三公布的美國5月消費者物價指數，以及周五的SpaceX掛牌。

Argent Capital Management基金經理人艾勒布羅克（Jed Ellerbroek）說：「這次IPO規模龐大，全美每一家投資管理公司都在討論並考慮SpaceX。即使決定不買，也會緊盯相關消息和新合約發布……馬斯克的話題無所不在，躲也躲不掉。」他也說：「我們都知道周五交易會非常瘋狂，波動會很大。」